Где же ты, желанная когда-то, где же ты…

Например, 21 августа состоится концерт «Городской романс» (6+). Прозвучат лучшие произведения этого жанра.
Городской романс – особый жанр в музыке. Он родился на стыке романса как такового и народной песни. Как пишут музыковеды, в народных песнях чаще пели о трудной долюшке, о препятствиях, мешающих влюблённым соединиться; эти чувства и проблемы были вовсе не чужды и владельцам помещичьих усадьб, например. Постепенно, с начала XIX века городской романс становился всё более популярным, стал звучать и в аристократических салонах. Слушателей очаровывал его лиризм, проникновенность, искренние чувства.
На концерте 21 августа солисты Приморской краевой филармонии и Приморской сцены Мариинского театра – Анна Гамова (сопрано), Сергей Плешивцев (бас), Илья Астафуров (тенор), Дмитрий Толстых (баритон), Ирина Кучинская (сопрано), Людмила Якунина (сопрано) под аккомпанемент фортепиано исполнят самые популярные романсы, причём не только городские. Прозвучат произведения таких известных композиторов, как Пётр Булахов (например, «Гори, гори, моя звезда», «Я встретил вас»), Борис Фомин («Только раз бывает в жизни встреча»), Николая Зубова («Не уходи, побудь со мною»), Андрея Петрова (например, из фильма «Жестокий романс») и других.