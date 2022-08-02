И такое удовольствие тоже можно получить

И такое удовольствие тоже можно получить

И такое удовольствие тоже можно получить

Сегодня, 11:19
Культура
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Осень для любителей музыки в столице ДФО означает в первую очередь открытие концертного сезона. А значит – время истинных, чистых удовольствий.

Концерт, который состоится в филармонии 2 сентября, так и назвали – «Музыкальное удовольствие» (12+).

Программу концерта можно охарактеризовать как «фьюжн» или, если угодно, попурри. Она составлена с учётом разных вкусов и для слушателей разных возрастов.

Солисты филармонии Анна Гамова (сопрано), Наталья Брылева (сопрано), Людмила Якунина (сопрано), Дмитрий Толстых (баритон), солист Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Сергей Плешивцев (бас), а также виолончелистка Наталья Кривицкая и пианисты Евгения Зленко и Анатолий Медведев исполнят сочинения блистательной плеяды композиторов: Моцарта, Штрауса, Шопена, Чайковского. Интересно, что в этой же программе можно будет услышать мелодии Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана – автора таких шлягеров, как «Шаланды, полные кефали» и «Неудачное свидание», француза Жозефа Косма. Да, в «Музыкальных удовольствиях» найдётся место классическим произведениям разных стилей и эпох, джазовым композициям, музыке из кинофильмов, популярным песням.

Вести концерт будет заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева, которая всегда находит для слушателей интересные факты из жизни композиторов, рассказывает об истории той или иной мелодии, словом, делает концерт не только зрелищным, но и познавательным.

Сюжеты:
Приморский край
культура
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