С «Садко» вокруг света

С «Садко» вокруг света

С «Садко» вокруг света

Сегодня, 11:52
Культура
Фото: Дальневосточный государственный институт искусств
Чем могут удивить и порадовать детские программы в Приморской краевой филармонии? В первую очередь – высоким качеством музыки как таковой. И, что тоже немаловажно, глубиной содержания. Причём рассчитаны они на детей разных возрастов и интересов.

7 августа юных слушателей на программу «Вокруг света за 60 минут» (6+) приглашает ансамбль народных инструментов «Садко».

Это уникальный коллектив, которому подвластны все музыкальные стили, от классики до рока, и это несмотря на то, что играют музыканты на народных инструментах. Поэтому они придумали программу, в которой готовы всего за час отправить юных слушателей в настоящее путешествие. От русской народной музыки к полонезу и от вальса к зажигательной румбе и танго.

Артисты подготовили особенный концерт для маленьких посетителей. Прозвучат самые знаковые произведения мирового музыкального наследия, которые у каждого ассоциируются с конкретной страной.

Сама программа построена по принципу путешествия вокруг света. Руководитель «Садко» так рассказал о программе: «Мы с юными любителями музыки и их родителями пойдём на пароходе – ведь мы живём в морском городе – по всему свету. И начнём с русского народного «Яблочка»; затем наши слушатели попадут в Европу – прозвучит уже европейская музыка; оттуда отправятся в Латинскую Америку, где услышат латиноамериканские будоражащие кровь ритмы!».

Полосу подготовила Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Сюжеты:
Приморский край
культура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы