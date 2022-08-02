С «Садко» вокруг света

Чем могут удивить и порадовать детские программы в Приморской краевой филармонии? В первую очередь – высоким качеством музыки как таковой. И, что тоже немаловажно, глубиной содержания. Причём рассчитаны они на детей разных возрастов и интересов.

7 августа юных слушателей на программу «Вокруг света за 60 минут» (6+) приглашает ансамбль народных инструментов «Садко». Это уникальный коллектив, которому подвластны все музыкальные стили, от классики до рока, и это несмотря на то, что играют музыканты на народных инструментах. Поэтому они придумали программу, в которой готовы всего за час отправить юных слушателей в настоящее путешествие. От русской народной музыки к полонезу и от вальса к зажигательной румбе и танго. Артисты подготовили особенный концерт для маленьких посетителей. Прозвучат самые знаковые произведения мирового музыкального наследия, которые у каждого ассоциируются с конкретной страной. Сама программа построена по принципу путешествия вокруг света. Руководитель «Садко» так рассказал о программе: «Мы с юными любителями музыки и их родителями пойдём на пароходе – ведь мы живём в морском городе – по всему свету. И начнём с русского народного «Яблочка»; затем наши слушатели попадут в Европу – прозвучит уже европейская музыка; оттуда отправятся в Латинскую Америку, где услышат латиноамериканские будоражащие кровь ритмы!». Полосу подготовила Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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