Весело и душевно отметят в Вольно-Надеждинском Яблочный Спас

Весело и душевно отметят в Вольно-Надеждинском Яблочный Спас

Весело и душевно отметят в Вольно-Надеждинском Яблочный Спас

Сегодня, 12:52
Культура
Фото: архив газеты "Золотой Рог"
Поведать собравшимся интересные истории, порадовать всех, кто придёт 19 августа на площадь в селе Вольно-Надеждинском, хорошей музыкой и подарить им отличное настроение намерены организаторы праздника «Яблочный спас – всем чудес припас» (0+).

Как известно, в славянской традиции, в истории Руси Яблочный Спас – особый праздник, связанный с началом сбора урожая яблок. Считалось, что с этого дня погода поворачивает на осень, лето заканчивается. В этот день яблоки освящали в церкви, пекли пироги с яблоками, блины с яблоками, а незамужним девушкам, мечтающим создать семью, яблоко съесть следовало обязательно.

19 августа – особый день и в православной традиции, день Преображения Господня. В церквях проходит Всенощное бдение, а литургию священники совершают в белых одеждах – как символ того света, который пролился на Иисуса в этот день.

Собравшихся на праздник в Вольно-Надеждинском ждёт интересный рассказ об истории и традициях празднования на Руси народного православного праздника, пословицы и поговорки о яблочном спасе, частушки под баян, а также участие в интересных конкурсах. Самые активные участники будут награждены призами. На протяжении всего вечера свои концертные номера будут дарить творческие коллективы и отдельные исполнители Центра культуры и досуга Надеждинского района.

Начало праздника в 18 часов. Вечер пятницы, 19 августа, обещает быть ярким, весёлым, полным музыки, танцев и интересных конкурсов. Организаторы приглашают всех желающих.

Сюжеты:
Приморский край
культура
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