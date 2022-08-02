Весело и душевно отметят в Вольно-Надеждинском Яблочный Спас

Поведать собравшимся интересные истории, порадовать всех, кто придёт 19 августа на площадь в селе Вольно-Надеждинском, хорошей музыкой и подарить им отличное настроение намерены организаторы праздника «Яблочный спас – всем чудес припас» (0+).

Как известно, в славянской традиции, в истории Руси Яблочный Спас – особый праздник, связанный с началом сбора урожая яблок. Считалось, что с этого дня погода поворачивает на осень, лето заканчивается. В этот день яблоки освящали в церкви, пекли пироги с яблоками, блины с яблоками, а незамужним девушкам, мечтающим создать семью, яблоко съесть следовало обязательно. 19 августа – особый день и в православной традиции, день Преображения Господня. В церквях проходит Всенощное бдение, а литургию священники совершают в белых одеждах – как символ того света, который пролился на Иисуса в этот день. Собравшихся на праздник в Вольно-Надеждинском ждёт интересный рассказ об истории и традициях празднования на Руси народного православного праздника, пословицы и поговорки о яблочном спасе, частушки под баян, а также участие в интересных конкурсах. Самые активные участники будут награждены призами. На протяжении всего вечера свои концертные номера будут дарить творческие коллективы и отдельные исполнители Центра культуры и досуга Надеждинского района. Начало праздника в 18 часов. Вечер пятницы, 19 августа, обещает быть ярким, весёлым, полным музыки, танцев и интересных конкурсов. Организаторы приглашают всех желающих.

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