Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева

В номинации "Большая проза" в короткий список вошли Андрей Геласимов с "Розой ветров" о Невельском, Эдуард Веркин с постапокалиптически-антиутопическим "Островом Сахалином" (что совершенно неудивительно: я часто говорю, что лучшие книги о Дальнем Востоке пишутся не дальневосточниками, а приглашёнными легионерами - начиная с Гончарова, Чехова, Пришвина и заканчивая здравствующими и работающими А. Кузнецовым-Туляниным, В. Ремизовым, М. Тарковским, Л. Юзефовичем) и Олег Сидоров с биографией якутского революционера и руководителя Максима Аммосова в серии ЖЗЛ. Особенно приятно, что в компании столь известных и авторитетных авторов, как Геласимов и Веркин, оказался житель Якутска, публицист, завкафедрой СВФУ Олег Сидоров.