Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева

Имена трех авторов, которые первыми получат Общероссийскую литературную премию "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева, станут известны 13 декабря в Москве. Писатели получат по 500 000 рублей.

Имена трех авторов, которые первыми получат Общероссийскую литературную премию "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева, станут известны 13 декабря в Москве. Писатели получат по 500 000 рублей. 30 ноября опубликован список финалистов - шорт-лист первой Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева. В него вошли девять произведений по трём номинациям: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей", выбранных из 30 участников, вошедших в «длинный список». Всего на конкурс было подано около 100 заявок от авторов из всех регионов Дальневосточного федерального округа, писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Северодвинска, Иванова, Волгограда, Крыма и Латвии. Экспертное жюри (куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства "Рубеж" Александр Колесов; директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов) сделало свой нелегкий выбор. В "шорт-лист" первой Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева вошли: "Длинная проза": "Максим Аммосов" Сидоров Олег; "Остров Сахалин" Веркин Эдуард; "Роза ветров" Геласимов Андрей; "Короткая проза": "Когда Чита была Москвой сибирской" Баринова Ирина; "Честные люди", "Быков Мыс" Слепцов Анатолий; "Пленники тайги" Томилов Андрей; "Детская проза": "Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов" Янчук Игорь; "Кит плывет на север" Строкина Анастасия; "Сказочная Якутия" Агафонова Александра. «Премия "Дальний Восток" - это отличная идея. Вообще региональный географический акцент в литературе такой большой страны, как Россия очень важен, и перенестись из Москвы туда, где начинается наша родина абсолютно правильно», - рассказал Алексей Варламов. Критик Андрей Рудалев воспринимает премию как "важную работу по созданию большой литературы для большой страны". Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева родилась на фестивале «Литература Тихоокеанской России» во Владивостоке. Основатель фестиваля, вдохновитель и куратор премии – Вячеслав Коновалов. Фото Марины Божко. «Герой же нашего времени - территории, пространства, наша отечественная география и люди, осваивающие ее, становящиеся стеной», - подчеркнул Андрей Рудалев. «Дальнему Востоку нужна была своя сильная литературная премия, которая поддержит талантливых авторов, – уверен писатель Сергей Шаргунов, председатель жюри премии. - Нужно выделять гранты, чтобы отборные писатели со всей страны могли приезжать сюда, жить, гулять по улицам Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, дышать тайгой и океаном, говорить с этими людьми, открытыми и прямодушными. А потом появлялись бы очерки, рассказы, стихи и сценарии фильмов. Ведь небезызвестный дальневосточный гектар может быть и литературным». Своим мнением о финалистах и премии поделился Василий Авченко, приморский писатель и публицист: «Для меня как участника экспертного совета (первая отборочная инстанция) выбор жюри оказался в целом ожидаемым и логичным. Хотя, конечно, всегда остаются какие-то дискуссионные и вкусовые моменты. В номинации "Большая проза" в короткий список вошли Андрей Геласимов с "Розой ветров" о Невельском, Эдуард Веркин с постапокалиптически-антиутопическим "Островом Сахалином" (что совершенно неудивительно: я часто говорю, что лучшие книги о Дальнем Востоке пишутся не дальневосточниками, а приглашёнными легионерами - начиная с Гончарова, Чехова, Пришвина и заканчивая здравствующими и работающими А. Кузнецовым-Туляниным, В. Ремизовым, М. Тарковским, Л. Юзефовичем) и Олег Сидоров с биографией якутского революционера и руководителя Максима Аммосова в серии ЖЗЛ. Особенно приятно, что в компании столь известных и авторитетных авторов, как Геласимов и Веркин, оказался житель Якутска, публицист, завкафедрой СВФУ Олег Сидоров. В "Малой прозе" - Ирина Баринова из Читы с добросовестной краеведческой книгой, Анатолий Слепцов из Якутии и Андрей Томилов, который живёт в Кургане, но рассказы - дальневосточные, таёжные; мне особенно запомнился "Лукса и мотор" о старом удэгейце. В номинации "Проза для детей" - Александра Агафонова (Москва) с книгой "Сказочная Якутия", "Кит плывёт на север" Анастасии Строкиной (Москва) и Игорь Янчук с Сахалина с "Приключениями Кати и Марка в волшебном Мире детских снов". Представители Владивостока и Хабаровска - самых крупных дальневосточных городов - в короткий список, как видим, не вошли, что тоже следует признать по-своему интересным результатом. Но В. и Х. и так не пропадут. А вот Чукотки, Камчатки, Магадана - хотелось бы больше. Из не вышедших в финал, но запомнившихся произведений, я бы особо отметил бы роман «Албазинец» Алексея Воронкова и пьесу «Горький хлеб Албазина» Нины Дьяковой из Благовещенска, книгу о советских подводниках «Камрань» владивостокца Юрия Крутских, исследование «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР» хабаровского краеведа Александра Леонкина и некоторые другие вещи, но жюри сделало свой выбор». В короткий список литературной премии не попали авторы из Владивостока, но в тройку лучших произведений для детей вошла книга «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детский снов» сахалинского писателя Игоря Янчука, изданная в столице Приморья. Сказочная серия издается во Владивостоке, она напечатана в одной из лучших типографий Дальнего Востока – «Полиграф-Сервис-Плюс». Уже вышли в свет четыре книги - «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детский снов» и «Приключения Кати и Марка в Заколдованной долине» (иллюстрации сделаны сахалинской художницей Ириной Волоховой, «Приключения Кати и Марка на Земле страхов» (художник – Наталья Плотникова, Владивосток), «Приключения Кати и Марка в Снежной стране» (художник - Ольга Алексеенко, Белгород), редактор серии – Евгений Цепенюк (Сахалин). Презентации и встречи с Игорем Янчуком состоялись во Владивостоке в Доме книги и Музее современного искусства «Артэтаж», а также в начальной общеобразовательной школе № 10 г. Владивостока. Финальная церемония и награждение победителей Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева состоятся в Москве 13 декабря. Досье «Дальневосточного капитала»: Премия учреждена по инициативе Юрия Трутнева, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Одну из номинаций полпред финансирует лично. Премия им. В.К. Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке. Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века. Журнал "Дальневосточный капитал".

