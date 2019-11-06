"За Веру и Отечество" в Арсеньеве спели хором

"За Веру и Отечество" в Арсеньеве спели хором

6 ноября 2019, 15:49
Культура
Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города, Приморья и Дальневосточного региона

В Арсеньеве 3 и 4 ноября проходила Дальневосточная Ярмарка хоров духовно–патриотической песни «За Веру и Отечество»

Организатор конкурса духовно-патриотической песни – Арсеньевская епархия. В этом году Ярмарка хоров проводилась при поддержке Фонда Президентских грантов.

Ярмарка-конкурс хоров проходила в несколько этапов. Отборочный этап был проведен на территориях епархий Дальнего Востока. В финальном этапе на сцене Дворца культуры «Прогресс» Арсеньева выступили 26 хоровых коллективов - это более пятисот участников.

4 ноября в зале ДК «Прогресс» состоялся гала-концерт «Ярмарки хоров».

Гостей и участников приветствовал врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень. Как отметил Владимир Сергеевич, фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города, Приморья и Дальневосточного региона: «Это уникальный проект, направленный на сохранение народной культуры и духовного наследия. Хочу выразить глубокую признательность уважаемому Владыке Гурию и всем организаторам фестиваля за усилия по сохранению и развитию русской культуры, укреплению нравственных основ общества, воспитанию патриотизма и гражданственности».

В ходе гала-концерта прозвучало приветствие участникам от депутата Государственной Думы Виктории Николаевой.

После церемонии награждения состоялся яркий гала-концерт. Зрители тепло встречали хоровые коллективы, которые объединили людей разных возрастов и профессий.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото arseniev-eparhia.ru.

Stories:
Творческий городПриморье
ПриморьеАрсений ЯценюкМинистерство культуры Российской ФедерацииДепартамент культурыКультураФестивальШедевры мировой культурыдепартамент культуры ХМАОФестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»Дворец культуры им. С.М. Кироваярмарка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы