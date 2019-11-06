"За Веру и Отечество" в Арсеньеве спели хором

Гостей и участников приветствовал врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень. Как отметил Владимир Сергеевич, фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города, Приморья и Дальневосточного региона: «Это уникальный проект, направленный на сохранение народной культуры и духовного наследия. Хочу выразить глубокую признательность уважаемому Владыке Гурию и всем организаторам фестиваля за усилия по сохранению и развитию русской культуры, укреплению нравственных основ общества, воспитанию патриотизма и гражданственности».