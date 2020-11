"За Веру и Отечество" в Арсеньеве спели хором

Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города, Приморья и Дальневосточного региона

В Арсеньеве 3 и 4 ноября проходила Дальневосточная Ярмарка хоров духовно–патриотической песни «За Веру и Отечество» Организатор конкурса духовно-патриотической песни – Арсеньевская епархия. В этом году Ярмарка хоров проводилась при поддержке Фонда Президентских грантов. Ярмарка-конкурс хоров проходила в несколько этапов. Отборочный этап был проведен на территориях епархий Дальнего Востока. В финальном этапе на сцене Дворца культуры «Прогресс» Арсеньева выступили 26 хоровых коллективов - это более пятисот участников. 4 ноября в зале ДК «Прогресс» состоялся гала-концерт «Ярмарки хоров». Гостей и участников приветствовал врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень. Как отметил Владимир Сергеевич, фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города, Приморья и Дальневосточного региона: «Это уникальный проект, направленный на сохранение народной культуры и духовного наследия. Хочу выразить глубокую признательность уважаемому Владыке Гурию и всем организаторам фестиваля за усилия по сохранению и развитию русской культуры, укреплению нравственных основ общества, воспитанию патриотизма и гражданственности». В ходе гала-концерта прозвучало приветствие участникам от депутата Государственной Думы Виктории Николаевой. После церемонии награждения состоялся яркий гала-концерт. Зрители тепло встречали хоровые коллективы, которые объединили людей разных возрастов и профессий. Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото arseniev-eparhia.ru.

