Дальневосточная столица передала эстафету Омску

Состоялись кинопоказы и спектакли — всего 9 мероприятий.
С Дальним Востоком останутся две из выставок. «Русское зарубежье в фотопортретах» — уличная выставка развернулась на Набережной Цесаревича во Владивостоке.
Посмотреть на портреты Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Тэффи, поэтов Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича, художников Марка Шагала, Леона Бакста, артистов театра и кино Ольги Спесивцевой, Ивана Мозжухина и других выдающихся эмигрантов, сделанных знаменитым фотохудожником Петром Шумовым (кстати, официальным фотографом скульптора Огюста Родена) можно будет до 3 октября. Узнать подробнее о всех героях выставки можно наведя камеру смартфона на QR-код, который есть на каждом стенде. Он приведет на сайт Фонда наследия русского зарубежья.
А взглянуть на сценические костюмы и личные вещи, рисунки и фото легенды балета Рудольфа Нуреева можно будет на выставке «Рудольф Нуреев. Жизнь и легенды». Она открыта до 7 ноября в в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке.
Большая часть программы рассказала о людях, внесших неоценимый вклад в историю развития Владивостока и Приморского края. Они оставили в жизни города короткий, но очень яркий след.
Вечер памяти генерала Алексея Павловича Будберга, начальника штаба Владивостокской крепости стал результатом коллаборации научных сотрудников Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Кстати, мероприятие прошло на Форте Поспелова — реальном месте службы генерала.
Гостям показали фильм про Будберга производства киностудии «Русский путь». Лента послужила наглядным материалом к лекции заместителя директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, историка эмиграции, члена Союза писателей Игоря Домнина.
У входа в убежище гостей встречало джазовое трио.
В рамках нашего фестиваля, который называется «Русское зарубежье: города и лица», мы организовали вечер памяти известного военного деятеля, многолетнего начальника штаба крепости Владивосток генерала Алексея Будберга. А вместе с ним неизбежно вспомнили и многих других русских офицеров – командиров, военных инженеров, которые своим служением, трудами, жертвенностью создали и укрепили этот форпост России на Дальнем Востоке. Но стоит назвать и поблагодарить также и наших современников – историков, в том числе сотрудников Музея имени Арсеньева, которые по своему почину подготовили и сумели издать четыре объемных тома по истории крепости Владивосток», — отметил Игорь Домнин.
Лекции историка Романа Авилова о создателях Владивостокской крепости и презентация книги Петра Унтербергера, сына военного губернатора Приморья в Музее города отлично перекликались с предыдущим событием.
Кроме того, замдиректора по научной работе Музея истории Дальнего Востока Анжелика Петрук представила «дальневосточную сагу» одной из самых известных семей в дореволюционной истории региона – Янковских.
Несколько поколений династии коренным образом повлияли на жизнь города, оставили подробнейшие воспоминания, а первый представитель рода – Михаил Иванович Янковский (польский шляхтич и потомок рыцаря) проявил себя и как ученый-натуралист мирового уровня, и как благотворитель, меценат (все заслуги коротко и не опишешь). В результате сформировалась коллекция, ставшая самым крупным собранием фонда русского зарубежья в Музее Арсеньева.
Среди всех моментов фестиваля особо выделяется уличный кинопоказ документального фильма об Юле Бриннере. Продюсер киностудии «Русский путь» Филипп Кудряшов представил публике картину в сквере Юла Бриннера, у памятника ему и у подножья великолепного «дома Бринеров», который его дед - Юлиус Йозеф Бринер – заказал у знаменитого архитектора Георгия Юнгхенделя.
В фильме «Юл Бриннер: душа бродяги» его сын Рок едет в маленькую швейцарскую деревушку, откуда ведет начало его род. Он собирается принять участие в церемонии переименования площади, которая отныне будет называться в честь Юла Бриннера. По дороге сын вспоминает проведенные с отцом годы.
«Мало кто знает, что актер, сыгравший главную роль в одном из самых популярных вестернов "Великолепная семерка", легенда Голливудского экрана и сцены, друг Сальвадора Дали, Жана Кокто и Марлен Дитрих родился именно во Владивостоке», — подчеркивает Светлана Романова, заведующая сектором международного отдела Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
Дальневосточная столица стала первой остановкой в путешествии фестиваля по стране. Далее “Русское зарубежье: города и лица” отправится в Омск (24-27 сентября), Пермь (29 октября - 1 ноября), Екатеринбург (14-18 октября) и Севастополь (12-15 ноября).
Причем каждый город ждет своя, индивидуально разработанная, открытая программа мероприятий для широкой аудитории. Так, в Омске ожидаются публичные лекции и экскурсии о жизни Белой столицы России времен Гражданской войны и об эвакуации из города в Харбин. А также обширная культурная программа для детей и взрослых. Общим связующим звеном фестиваля для всех пяти городов станет только уличная выставка уникальных фотографий Петра Шумова.
Следить за анонсами событий можно на официальном сайте фестиваля fnrz.ru. Фестиваль стал фактически первым крупным событием, организованным новой некоммерческой организацией Фонд наследия русского зарубежья. Однако кропотливая работа по сохранению исторической памяти и популяризации истории русского зарубежья ведется фондом каждый день
«Многие великие соотечественники незаслуженно забыты. И цель нашего фонда – чтобы память сохранялась, чтобы мы изучали историю и наследие как большой страны, так и нашего родного края через судьбы таких героев, как генерал Будберг, отец и сын Унтербергеры и другие герои нашего фестиваля. Нам важно, чтобы об их вкладе в укрепление страны знали не только жители Дальнего Востока, но и всей России», — заявила Елена Чернышкова, директор Фонда наследия русского зарубежья.