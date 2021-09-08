Дальневосточная столица передала эстафету Омску

В рамках нашего фестиваля, который называется «Русское зарубежье: города и лица», мы организовали вечер памяти известного военного деятеля, многолетнего начальника штаба крепости Владивосток генерала Алексея Будберга. А вместе с ним неизбежно вспомнили и многих других русских офицеров – командиров, военных инженеров, которые своим служением, трудами, жертвенностью создали и укрепили этот форпост России на Дальнем Востоке. Но стоит назвать и поблагодарить также и наших современников – историков, в том числе сотрудников Музея имени Арсеньева, которые по своему почину подготовили и сумели издать четыре объемных тома по истории крепости Владивосток», — отметил Игорь Домнин.