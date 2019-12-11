Экс-мэр Владивостока вспомнил о "Крейсерах"

Экс-мэр Владивостока вспомнил о "Крейсерах"

11 декабря 2019, 14:59
Культура
"Заново переживаю те эмоции и впечатления"

«Заново переживаю те эмоции и впечатления»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальной сети опубликовал пост и том, как на него влияют спектакли Приморского драматического театра имени Горького.

«По телеканалу «Культура» увидел, что в Москве проходят гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького. В программе один их любимых многими приморцами, в том числе и мной, спектакль «Крейсера».

Хочу пожелать коллективу Ефима Семёновича успешных гастролей, заряда творческой и душевной энергии.

Вспоминая постановки нашего театра, которые я имел возможность смотреть, заново переживаю те эмоции и впечатления. Могу сказать, что и сейчас они мне дают силы и понимание как поступить правильно в жизни. Таково влияние истинного искусства.

Еще раз успехов!».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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