Дмитрий Виговский: «Если пациент ждёт от меня шутки – он обязательно дождётся!»

Новогодние каникулы – время для прогулок, походов в гости и, конечно, отдыха у телеэкранов. Многие приморцы любят смотреть КВН – у этого культурного явления есть целый канал «КВН ТВ», а на нём можно увидеть и легендарную приморскую сборную. Собеседником «Золотого Рога» стал один из её участников Дмитрий Виговский.

- Дмитрий, сколько лет вы отдали КВНу? - Я никогда не думал о КВН, как о чём-то, чему можно «отдавать» время. Для меня это было не игрой, а возможностью поделиться какими-то особенностями своего характера, чувством юмора итак далее. Это была абсолютно естественная вещь. Если бы КВН не возник в моей жизни в 14 лет, то возник бы позже, только и всего. Но без него я не смог бы, это точно. - Что значил и значит для вас КВН? - Для меня это было время, максимально насыщенное событиями, диалогами, общением. Будучи студентом, я серьёзно занимался, а после учёбы по вечерам вместо клубов шёл на сборы команды, где были мозговые штурмы, шутки, репетиции. В то время КВНа было не так много, мы играли всего 4 раза в год, и КВН все ждали – это всегда было яркое шоу, бомбические эмоции. Для меня КВН всегда был праздником – таким, к которому нужно готовиться. - Многие видные приморские кавээнщики уехали в столицы. У вас был соблазн? - Нет, соблазна не было, потому что был чёткий план и хорошие перспективы продолжить работать во Владивостоке в сфере медицины. Я знал, куда пойду работать, поэтому не хотел никуда уезжать. В период учёбы и сразу после неё я работал реаниматологом-анестезиологом. Сейчас я – спортивный доктор. - Вообще, найти работу кавээнщику проще, чем среднему выпускнику вуза? Кем работают кавээнщики? - Тут я согласен. Действительно, в КВНе коммуникативные навыки, адаптивность, реакция развиваются до серьёзного уровня. Поэтому, конечно, средний кавээнщик более адаптирован к жизни «в миру», чем условный средний выпускник вуза. - А жену Татьяну вы тоже нашли в КВН? - Татьяна – кавээнщица, но мы познакомились уже после того, как я покинул сборную. Она потом признавалась, что я был её кумиром, когда играл в сборной. - Вы прочитали книгу Сергея Матлина об истории приморской сборной? Что скажете о ней? - Да, это очень серьёзный труд. Его стоило написать в любом случае, и тут Сергей Валерьевич всех опередил. Это круто, и нужно отдать ему дань уважения – именно Матлину приморский КВН обязан всем хорошим, что было и что есть сейчас. - Вы смотрите КВН по телевизору? - Нет, сейчас я КВН не смотрю, с усилением цензуры на телеэкране это всё более выглядит натужным и искусственным. Впрочем, КВН как таковой давно стал моим образом жизни, и мне его хватает и без телевизора. Иногда пациенты, осведомлённые о моей кавээновской юности, прямо-таки ждут, когда же я начну шутить. Ну и, конечно, дожидаются. В медицине без чувства юмора нельзя. - Вам доводилось быть Дедом Морозом? - Да, конечно, я бывал Дедом Морозом не раз. Чаще всего – для своих детей, но бывали ситуации, что приходилось веселить людей и на корпоративах. - Каким бы вы хотели видеть Владивосток в 2021 году? - Я хотел бы видеть Владивосток уютным. Я довольно много поездил по России и выделяю для себя города «гостевые» и такие, в которых хочется жить. К сожалению, Владивосток я не могу назвать городом, в котором хочется жить. Он только сейчас понемногу обретает некие черты «уютности», и хочется, чтобы это продолжилось.

