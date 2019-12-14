"Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"

"Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"

14 декабря 2019, 09:44
Культура
Экс-мэр Владивостока высказался о ситуации в центре современного искусства "АртЭтаж"

Экс-мэр Владивостока высказался о ситуации в центре современного искусства "АртЭтаж"

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в соцсетях высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с владивостокским центром современного искусства "АртЭтаж".

"Затянулась история с созданием во Владивостоке муниципального центра современного искусства. Я имею в виду "Артэтаж". Мы договаривались с Александром Городним, что общими усилиями создадим в городе место притяжения любителей и ценителей искусства современности. Мы выделили под это благое дело помещение в старинном особняке в центре города на Океанском проспекте, немного подреставрировали его. Довести дело до конца не получилось понятно почему. Но я чувствую в том числе и свою ответственность за успешную реализацию этого проекта.

Обсуждаются миллионы на содержание будущего музея, и никто не говорит о ценности коллекции картин, которую Городний передал городу безвозмездно. А это, если я не ошибаюсь, около 1280 произведений, скрупулезно собираемых Александром Городним на протяжении многих лет.

Неужели наш город не заслуживает современного искусства, неужели это самое искусство неинтересно никому из власть имущих, неужели оно не стоит внимания наших потомков, неужели мы дожили до времен, когда "хлебом единым". Успешная деятельность центра современного искусства "Заря" доказывает обратное.

Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно - так, по-моему, переводится крылатое латинское выражение "ars longa, vita brevis"".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Творческий городВладивосток
МЭРЭкологический центр рационального освоения природных ресурсовЭнергетический центрцентр лучевой терапииМЭР РФМРСК ЦентраКоординационный центрцентр буренияАрктический центрЛахта-центрГазпромнефть-Центринновационный центрТатнефть - АЗС Центрскоринговый центрЦентр научных исследований, проектирования геологии ископаемого сырьяТехнологический центр БаженНаучно-инженерный центр горных машин и геотехнологийспортивная школа олимпийского резерва "Центр югорского спорта"перинатальный центр«Левада-центр»ХудожникГрузинский центр"Левада-Центр"Центр физкультуры и спорта "Жемчужина Югры"мэр городаЦентр адаптивного спорта ЮгрыСПИД-центр"Молодежный центр "Гелиос"Сургутский перинатальный центрНаучный Центр изучения АрктикиСургутский центр социальной помощи семье и детямВсероссийский фестиваль «Где рождается искусство»Бизнес-центр "Рябина"Центр гигиены и эпидемиологииЦентр микрохирургии глаза "Визус"Центр занятости населенияискусство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы