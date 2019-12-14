"Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно"

"Затянулась история с созданием во Владивостоке муниципального центра современного искусства. Я имею в виду "Артэтаж". Мы договаривались с Александром Городним, что общими усилиями создадим в городе место притяжения любителей и ценителей искусства современности. Мы выделили под это благое дело помещение в старинном особняке в центре города на Океанском проспекте, немного подреставрировали его. Довести дело до конца не получилось понятно почему. Но я чувствую в том числе и свою ответственность за успешную реализацию этого проекта.