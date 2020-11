Экс-мэр Владивостока высказался о ситуации в центре современного искусства "АртЭтаж"

Экс-мэр Владивостока высказался о ситуации в центре современного искусства "АртЭтаж" Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в соцсетях высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с владивостокским центром современного искусства "АртЭтаж". "Затянулась история с созданием во Владивостоке муниципального центра современного искусства. Я имею в виду "Артэтаж". Мы договаривались с Александром Городним, что общими усилиями создадим в городе место притяжения любителей и ценителей искусства современности. Мы выделили под это благое дело помещение в старинном особняке в центре города на Океанском проспекте, немного подреставрировали его. Довести дело до конца не получилось понятно почему. Но я чувствую в том числе и свою ответственность за успешную реализацию этого проекта. Обсуждаются миллионы на содержание будущего музея, и никто не говорит о ценности коллекции картин, которую Городний передал городу безвозмездно. А это, если я не ошибаюсь, около 1280 произведений, скрупулезно собираемых Александром Городним на протяжении многих лет. Неужели наш город не заслуживает современного искусства, неужели это самое искусство неинтересно никому из власть имущих, неужели оно не стоит внимания наших потомков, неужели мы дожили до времен, когда "хлебом единым". Успешная деятельность центра современного искусства "Заря" доказывает обратное. Жизнь человеческая коротка, а искусство вечно - так, по-моему, переводится крылатое латинское выражение "ars longa, vita brevis"". Газета "Золотой Рог", Владивосток.

