Эта выставка — регулярное мероприятие. Однако попасть в число участников не так-то просто. Ежегодно десятки молодых и опытных художников приносят свои работы на суд отборочной комиссии — её по старой традиции называют «выставкомом». Члены комиссии голосуют за каждую работу, оценивая технику её исполнения, оригинальность сюжета и соответствие общей концепции экспозиции. В этом году строгий отбор выдержали 80 картин и 9 ювелирных изделий от 50 приморских мастеров.