Джаз, море, еда и история: музыкальный пикник пройдёт во Владивостоке

Когда все места для купания изведаны, съедены сотни видов шашлыка, а впереди ещё 15 дней лета, очень хочется попробовать что-то новое. Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева готов предложить свой вариант.

Пикник у моря под звуки джаза и в окружении исторических зданий – что может быть романтичнее? Теперь каждый приморец может позволить себе такое удовольствие. В предпоследние выходные месяца, 19-21 августа, Владивостокская крепость проводит уникальное событие – музыкальный пикник. На берегу бухты Новик выступят известные джаз-бенды, в том числе московская группа «Диктофон», а на площадке у Порохового погреба № 13 организуют фудкорт. Но на этом программа не заканчивается. Все три дня будут насыщены различными мероприятиями для всей семьи. Любителям истории подойдут экскурсии по пороховым погребам от сотрудников музея-крепости, посетители помладше найдут занятие по душе в зоне детских игр, а взрослые смогут принять участие в мастер-классах и лекциях от Государственной Третьяковской галереи. Ещё одна приятная новость: в этом году к событию присоединился клуб «Алые паруса», поэтому у гостей мероприятия есть возможность взять яхту, каяк или сапборд напрокат и послушать живую музыку с воды. Музыкальный пикник пройдёт на Пороховом погребе № 13 в поселке Экипажный, остров Русский. Добраться до места можно на личном и общественном транспорте, а также на бесплатных автобусах от Площади Борцов Революции, которые будут ходить все три дня. Алиса ТКАЧЕНКО Фото: Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость»

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