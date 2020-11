Pharaoh объявил весенний тур «MILLION DOLLAR DEPRESSION»

Российская часть гастролей, состоящая из 11 городов, откроется концертом во Владивостоке 21 марта, а завершится в Москве 24 апреля.

Также в планах артиста Минск и Киев, где 15 и 17 апреля он отыграет два больших шоу. Билеты доступны на сайте тура https://pharaoh.ru с 12:00 12-го ноября. График тура: 21.03.2021/ Владивосток / Клуб Craft

23.03.2021 / Иркутск / Арт-завод Доренберг

25.03.2021 / Новосибирск / Клуб Подземка

27.03.2021 / Екатеринбург / Теле-Клуб

28.03.2021 / Челябинск / РК Галактика

01.04.2021 / Нижний Новгород / Milo Concert Hall

03.04.2021 / В оронеж / Arena Hall

09.04.2021 / К раснодар / Кроп-Арена

10.04.2021 / Ростов-на-Дону / Кроп-Арена

15.04.2021 / Минск / Prime Hall

17.04.2021 / Киев / Stereo Plaza

23.04.2021 / Санкт-Петербург / А2

25.04.2021 / Москва / Adrenaline Stadium 16+

