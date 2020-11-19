Pharaoh объявил весенний тур «MILLION DOLLAR DEPRESSION»

Pharaoh объявил весенний тур «MILLION DOLLAR DEPRESSION»

Вчера, 15:42Культура
Российская часть гастролей, состоящая из 11 городов, откроется концертом во Владивостоке 21 марта, а завершится в Москве 24 апреля.

Также в планах артиста Минск и Киев, где 15 и 17 апреля он отыграет два больших шоу.

Билеты доступны на сайте тура https://pharaoh.ru с 12:00 12-го ноября.

График тура:

  • 21.03.2021/ Владивосток / Клуб Craft
  • 23.03.2021 / Иркутск / Арт-завод Доренберг
  • 25.03.2021 / Новосибирск / Клуб Подземка
  • 27.03.2021 / Екатеринбург / Теле-Клуб
  • 28.03.2021 / Челябинск / РК Галактика
  • 01.04.2021 / Нижний Новгород / Milo Concert Hall
  • 03.04.2021 / Воронеж / Arena Hall
  • 09.04.2021 / Краснодар / Кроп-Арена
  • 10.04.2021 / Ростов-на-Дону / Кроп-Арена
  • 15.04.2021 / Минск / Prime Hall
  • 17.04.2021 / Киев / Stereo Plaza
  • 23.04.2021 / Санкт-Петербург / А2
  • 25.04.2021 / Москва / Adrenaline Stadium

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