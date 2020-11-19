Pharaoh объявил весенний тур «MILLION DOLLAR DEPRESSION»

Российская часть гастролей, состоящая из 11 городов, откроется концертом во Владивостоке 21 марта, а завершится в Москве 24 апреля.
Также в планах артиста Минск и Киев, где 15 и 17 апреля он отыграет два больших шоу.
- 21.03.2021/ Владивосток / Клуб Craft
- 23.03.2021 / Иркутск / Арт-завод Доренберг
- 25.03.2021 / Новосибирск / Клуб Подземка
- 27.03.2021 / Екатеринбург / Теле-Клуб
- 28.03.2021 / Челябинск / РК Галактика
- 01.04.2021 / Нижний Новгород / Milo Concert Hall
- 03.04.2021 / Воронеж / Arena Hall
- 09.04.2021 / Краснодар / Кроп-Арена
- 10.04.2021 / Ростов-на-Дону / Кроп-Арена
- 15.04.2021 / Минск / Prime Hall
- 17.04.2021 / Киев / Stereo Plaza
- 23.04.2021 / Санкт-Петербург / А2
- 25.04.2021 / Москва / Adrenaline Stadium
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