В ночь на воскресенье приморцам будет не до сна

В парке «Россия — Моя история» гостям предстоит пройти множество активностей: отправиться в поход, пострелять из катапульты, отчеканить монету, испытать себя в метании копья и в настоящем средневековом бою. Мероприятия пройдут с 13.00 до 18.00, а после этого можно будет бесплатно посетить все экспозиции парка.