В ночь на воскресенье приморцам будет не до сна

В ночь на воскресенье приморцам будет не до сна
В ночь на воскресенье приморцам будет не до сна
Сегодня, 14:21КультураФото: Золотой Рог
«Нам есть чем гордиться!» — под таким девизом пройдёт в Приморье в эту субботу, 21 мая, Всероссийская акция «Ночь музеев — 2022».

В Приморской государственной картинной галерее в предстоящую субботу с 17.00 до 24.00 приглашают всех желающих погрузиться в атмосферу эпохи петровских реформ.

Можно будет посетить мастер-класс «Секреты старых мастеров. Эволюция жанра портрета», специальные экскурсии «Точка отсчета. Прыжок во времени от Петра I до наших дней», принять участие в шахматном клубе совместно с Шахматной федерацией Владивостока и других активностях.

В залах на Партизанском проспекте, 12 состоятся мастер-классы для детей С ОВЗ; пройдёт медиа-мост «Строим мост дружбы. Владивосток-Сеул».

В парке «Россия — Моя история» гостям предстоит пройти множество активностей: отправиться в поход, пострелять из катапульты, отчеканить монету, испытать себя в метании копья и в настоящем средневековом бою. Мероприятия пройдут с 13.00 до 18.00, а после этого можно будет бесплатно посетить все экспозиции парка.

Свои программы с экскурсиями, мастер-классами и выставками в ночь с субботы на воскресенье разработаны для каждой из четырёх площадок Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева — в Главном корпусе (Светланская, 20), Музее Города (Петра Великого, 6), Доме путешественника Арсеньева (Арсеньева, 7Б) и Доме чиновника Суханова (Суханова, 9).

Владивостокская крепость также готовится принять гостей. Например, с 11.00 до 19.00 пройдут экскурсии по внешней и внутренней части форта № 7 (улица Лесная, 45). Здесь будут работать детские мастерские, где ребятам предложат сделать объемную открытку с изображением форта. Кроме этого, посетители смогут принять участие в семейном марафоне. Их ждут и творческие задания, и спортивные эстафеты.

Кроме того, экскурсии пройдут на площадках форта Поспелова и Новосильцевской батареи.

Во Владивостокском цирк покажут документальный фильм об истории учреждения, проведут экскурсии по экспозиции «Легендарные цирковые династии» и «Цирковые экспонаты — хранители истории». Также можно будет принять участие в викторине и выиграть билеты в цирк.

В музейно-выставочном центре Дальнегорска гостей ждёт театр теней «Забытый день рождения», мастер-классы для взрослых и детей.

Музейно-выставочный центр Находки приглашает на ярмарку мастеров перед музеем, городской квартирник, квесты, мастер-классы, виртуальный Эрмитаж, мастер-классы художников и различные экскурсии.

В Уссурийском музее 21 мая пройдёт музейный пикник «Жизнь вокруг нас».

В Артёме в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» стартует проект «Артёмовские маршруты Арсеньева», пройдёт краеведческая программа «С Арсеньевым по Уссурийскому краю», покажут художественный фильма «Дерсу Узала».

Стоит отметить, что часть мероприятий акции «Ночь в музее» будут рассказывать о жизни известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. И это неслучайно: в 2022 году отмечается его 150-летие и в Приморье этой дате посвящён целый комплекс событий. Среди них — издание обновлённого полного собрания сочинений учёного и путешественника, тематические фестивали и лектории, кинопоказы, творческие встречи и многие другие активности.

Например, приморские школьники «оживили» созданный по поручению губернатора региона Олега Кожемяко учебник по краеведению — двухтомник «Мой Приморский край. Страницы истории». Книга используется в школах с начала учебного года, и многие страницы рассказывают о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве.

Также в крае стартовал просветительский проект «Я знаю, кто это! А ты знаешь?». Его автором выступила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Она рассказала, что цель проекта познакомить как можно больше молодых людей с трудами исследователя Владимира Арсеньева.

Сюжеты:
Приморье
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