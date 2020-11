Ляля Алексакова о том, почем и зачем снимать клипы

По большому счету, сами клипы прибыль не приносят, но привлекая рекламодателей, можно полностью окупить стоимость клипа через продажу рекламы перед показом в онлайн. При этом, компания-рекламодатель должна быть уверена в перспективах большого числа просмотров среди целевой аудитории людей. Еще одним способом является скрытая реклама в съемках самого видео, где будет задействован продукт или логотип компании. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

