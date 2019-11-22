В "Заре" познакомят с архитектурой воды

Выставочный проект «Архитектура воды» объединяет снимки двух эпох — советской и постсоветской. «Это международный проект, который основан на исследовании британской журналистки Мириам Омиди, - рассказала куратор выставки Анна ПЕТРОВА. - Она изучала систему рекреационной индустрии в СССР, собрала книгу с фотографиями здравниц России, Белоруссии, Кавказа, Прибалтики, Средней Азии. Были собраны деньги при помощи краудфандинга, отправили европейских, петербургских и московских художников снимать как архитектуру, так и процедуры, которые проводятся в этих санаториях до сих пор. Поскольку сам фотографический проект получился очень ярким, многие авторы продолжили свои исследования в этой сфере, нам было интересно потом подобрать похожие по пластике и сюрреалистической составляющей этого проекта, добавив к нему истории. Здесь поучаствовал Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусеева, предоставив нам фотоработы Михаила и Игоря Чураковых, которые ездили по стране, снимая жилые дома и административные здания сразу же после окончания их строительства. Мы нашли Георгия Хрущева, автора из Владивостока, который снимал людей-моржей во Владивостоке». Образы грязей, пещер, прогреваний, кислородных ванн, лечебной физкультуры, вертикальных соляриев и комнат соли погружают пользователя и зрителя в иную реальность. Выставка продлится до 12 января 2020 года.