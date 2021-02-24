В Приморском крае впервые пройдут необычные соревнования

Название «Ва: кчай ни» переводится с удэгейского языка как «охотник». Фестиваль планируется провести 13 марта в парке «Бикин», находящемся в селе Красный Яр Пожарского района Приморья. «Ва: кчай ни» будет приурочен к окончанию охотничьего сезона у коренных народов региона.
Основой программы станут соревнования по различным спортивным дисциплинам — стрельба из лука и пневматического оружия, метании тынзяна на хорей (набрасывание аркана на шест) и, впервые, метание топора. Все желающие смогут принять участие в групповой ходьбе на лыжах.
Кроме спортивных соревнований в программе праздника запланировано и знакомство с культурой удэгейцев — песни, танцы, приготовление и употребление блюд национальной кухни, продажа сувениров. Посетители всех возрастов смогут поучаствовать в шахматном турнире.
«Прошлой весной в село Красный Яр прибыли гости из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лучегорска, Хабаровска, а также близлежащих сел Ясеневый и Соболиный, всего более 150 человек», — делятся подробностями в нацпарке «Бикин».
Директор «Бикина» Алексей Кудрявцев заявил, что сохранение самобытности коренных народов — это одна из основных задач подконтрольного ему национального парка. «Мы стимулируем развитие национальных промыслов и ремесел, вспоминаем обычаи, работаем с молодежью, делаем все, чтобы сохранить самобытность села Красный Яр, места компактного проживания коренных малочисленных народов Приморья», — рассказал Кудрявцев.
Эльвира ГАЖА.