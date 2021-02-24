В Приморском крае впервые пройдут необычные соревнования

Основой программы станут соревнования по различным спортивным дисциплинам — стрельба из лука и пневматического оружия, метании тынзяна на хорей (набрасывание аркана на шест) и, впервые, метание топора. Все желающие смогут принять участие в групповой ходьбе на лыжах.