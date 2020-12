Сказочное Приморье: муниципалитеты края залили катки и построили ледовые городки

Щелкунчик, сказки Пушкина, арки из подарков – города и районы Приморья к Новому Году готовы.

Несмотря на общую заявленную тематику - сказки, каждый подошел к оформлению общественных пространств по-своему. И «Золотой Рог» решил рассказать своим читателям, как в этом году муниципалитеты края готовятся к празднику. Фото: предоставлено муниципалитетами Владивосток – волшебные истории Для оформления новогоднего убранства столицы Дальнего Востока выбраны сказки Александра Сергеевича Пушкина. В основе концепции оформления лежат зимние традиции, о которых рассказывал великий поэт в своих произведениях. Цифры будущего года – 2021 - украшены героями из сказок. Если внимательно разглядывать затейливые рисунки, то можно разглядеть Золотую Рыбку, Кота Ученого, корабль из «Сказки о царе Салтане». Дизайнеры не забыли и о быке – символе следующего года, а также санях, снежинках и елочках. На главной площади города уже несколько недель сияет наряженная новыми украшениями елочка. Днем на ней видны красные, золотые и серебряные шары, а в вечернее время зажигается разноцветная гирлянда. Помимо елки на площади расположился целый новогодний городок – это сцена для выступления творческих коллективов, ледяная крепость, горка, фотозоны и даже «Аллея муниципалитетов», которая представляет собой коридор из двухметровых елочек. Каждая из них украшена в своем стиле и раскрывает некоторые особенности городов и районов Приморья. Так, к примеру, елочка из Находки наряжена в морской тематике – якорями, штурвалами и ракушками, а деревце из Партизанского района украшено жар-птицами и солнышками. Однако власти столицы Приморского края не стали ограничиваться украшением только центральной площади. В этом году были праздничное «одеяние» получили и скверы города. Например, для оформления Адмиральского сквера выбрана сказка «12 месяцев». На тематической фотозоне изображены те самые 12 братьев, а рядом с ними на полянке «растут» подснежники. В вечернее время в парке загорается иллюминация, которая переносит присутствующих в атмосферу сказки. Впервые в этом году во Владивостоке были украшены и деревья около памятника морякам торгового флота. Во всех районах города установлены девятиметровые елочки. Точки размещения: у Владивостокского городского дворца детского творчества, автомобильного кольца на Окатовой, в микрорайоне Снеговая Падь, у площадки рядом с кинотеатром «Галактика» и поликлиникой №8 на Вострецова, а также в сквере в районе Лермонтова, 81 и в Трудовом. По всем районам Владивостока установлена красочная иллюминация, которая зажигается с наступлением темного времени суток. Фото: предоставлено муниципалитетами Находка – спортивная сказка Находка также готова встречать Новый Год. По всему городу уже расставлены новогодние елки, разноцветные инсталляции и залиты хоккейные коробки. Около разворотного кольца Южного микрорайона расположились четыре фотозоны. Это большой стенд под названием «Находка, с Новым Годом», и цифры приближающегося года. Дети очень рады двум сказочным композициям с северными оленями в зимнем лесу. Эти инсталляции очень красивы в темное время суток. Также в городе установлены четыре зеленых красавицы. Нарядные елочки появились на Озёрном бульваре, у входа на аллею улицы Ленинской, в Южном микрорайоне рядом с домом по ул. Спортивной, 25 и в Городском парке. Новогодняя Находка в этом году – рай для тех, кто любит спортивный образ жизни. Как сообщили в мэрии, в городе залито четыре катка на открытых площадках. «Катки были залиты по следующим адресам: ул. Малиновского, 8, Дальняя, 1, Верхне–морская, 108, Молодёжная, 7. Чтобы лед был гладким и качественным, заливка проводилась в несколько этапов с обязательным соблюдением температурного режима», - рассказали в администрации города. Фото: предоставлено муниципалитетами Артем – звездная сказка В этом году город украсили по-особенному: помимо главной новогодней елки в центре города было смонтировано первое в истории Артема «звездное небо» из гирлянд. Также на улицах были установлены тематические световые консоли, продолжается обустройство прогулочных зон в центре города. Детвора уже во всю катается на горках, которые были залиты в разных районах. Чтобы город был украшен к приближающемуся празднику, власти города привлекли людей к флешмобу #новогодниеокна. «Окна в образовательных учреждениях дети украсили мишурой, рисунками, картинками, надписями с пожеланиями, гирляндами. После того, как окно преобразилось, фотографии размещаются в соцсетях с хэштегом с описанием новогодних традиций, воспоминаний о праздновании Нового года, отдыхе во время зимних каникул. Акция призвана сохранить и показать новогодние семейные ценности, укрепить их. Принять участие в онлайн мероприятии может любой желающий», - завили в администрации города. Примечательно, что Артём, наряду с другими муниципальными образованиями Приморья, участвует в краевом конкурсе и представляет елочку на «Аллее муниципалитетов». Новогоднее убранство ели ростом 210 см выполнено в чистых нежно-голубых тонах. Шары с гербом АГО обрамляет символичная спираль-гирлянда взлетной полосы с многочисленными самолетами. Вечером артёмовская ёлочка со «взлетной полосой» будет гореть торжественными цветными огоньками. Фото: предоставлено муниципалитетами Вольно-Надеждинск – скоромная сказка В селах края Новый Год встречают немного скромнее, но от украшений центральной площади и домов культуры все же не отказываются. Так, в районном центре Надеждинского района была установлена ёлка и украшен дом культуры. Как рассказали в администрации муниципалитета, впервые в этом году в центре Вольно-Надеждинска был залит каток. "Последние два года у нас оформление площади и дома культуры изменилось. Мы реконструировали центральную площадь. Основные работы были закончены до всех холодов и снегопадов. И на эту обновленную площадь мы поставили елку, украсили. Установили большой светящийся шар, фигурки людей и сказочных героев. Здание администрации мы тоже подсветили по окантовке и поставили надпись: "С Новым Годом". В этом году мы залили на площади каток. Он, конечно, небольшой, но тем, кто живет в центре села Вольно-Надеждинска это будет очень приятно. У нас есть катки, но куда-то приходится ехать. А здесь он в самом центре, еще и рядом с нарядной елкой", - рассказали в администрации. Славянка - сказка в деталях Несмотря на то, что в этом году в Хасанском районе совсем мало снега и город не выглядит так, будто на дворе декабрь и совсем скоро настанет Новый Год, администрация города все равно постаралась создать праздничное настроение для горожан. «В этом году мы приобрели и установили на площади новую ёлку, ветви которой окрашены в зеленый и белый цвет. Её мы нарядили серебряными, синими и красными шарами, а к верхушке протянули гирлянды, которые красиво светятся вечером», - рассказал глава Славянского городского поселения Максим Бренчагов. Уссурийск – сказочная сказка В этом году своим праздничным убранством приятно удивил Уссурийск. Власти города выбрали необычную концепцию для единого стиля украшений и увеличили каток, залитый на площади. "Концепция была направлена совершенно в другую линию, нежели в прошлом году. В прошлом году мы устраивали полет фантазии через сказку "Алиса в стране чудес", в этом году за основу мы взяли интересное русское произведение - балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». В этом году композитору исполняется 180 лет и не даром говорят, что Чайковский объединяет мир», - рассказывает режиссер Алексей Шеин. Концепция оформления городка построена на том, что добро побеждает зло. Большое количество арт-объектов, фотозон, театральное представление с участием фигуристов и большого количества артистов, барабанщиков и цирковых шоу – Уссурийск претендует на звание самого новогоднего города в Приморье и даже, возможно, на всем Дальнем Востоке. В этом году установлены необычные ледовые фигуры, а на площади появился круглый лабиринт, который строится по сложной технологии. «Но мы рискнули и построили. Также город украсили большим количеством праздничной иллюминации. У нас сложилась добрая традици - вокруг главной ели обустраивается каток, в этом году мы увеличили его площадь на 12 метров, так у людей будет возможность соблюдать социальную дистанцию. Также на этом льду было удобно работать во время театрального представления. На входе, во время открытия катка, мы выдавали маски и просили людей соблюдать дистанцию", - рассказал газете «Золотой Рог» режиссер Александр Шеин. Лесозаводск – красочная сказка Город также готов встретить самый главный праздник и уже полностью наряжен в яркие гирлянды. Помимо того, что власти города украшают главную ёлку на площади, для детворы заливаются горки и катки. У спортивного комплекса «Чемпион» была установлена горка и фотозоны. У кинотеатра «Планета» была построена яркая красно-зеленая арка из «подарков», которая ведет еще к одной ёлке. Около фасада на сене расположился символ года, а рядом с ним были установлены деревянные стилизованные елочки. Для спортивных и активных горожан власти подготовили лыжную трассу. Также была обустроена зона выдачи проката инвентаря, в количестве 50 комплектов лыж, палок и ботинок. «Красочными гирляндами и вывесками наряжаются дома, создавая новогоднюю атмосферу вокруг. Праздничным освещением украшаются витрины магазинов, окна учреждений и организаций», - рассказали в администрации Лесозаводского городского округа. Фото: предоставлено муниципалитетами Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

