Сказочное Приморье: муниципалитеты края залили катки и построили ледовые городки

Однако власти столицы Приморского края не стали ограничиваться украшением только центральной площади. В этом году были праздничное «одеяние» получили и скверы города. Например, для оформления Адмиральского сквера выбрана сказка «12 месяцев». На тематической фотозоне изображены те самые 12 братьев, а рядом с ними на полянке «растут» подснежники. В вечернее время в парке загорается иллюминация, которая переносит присутствующих в атмосферу сказки. Впервые в этом году во Владивостоке были украшены и деревья около памятника морякам торгового флота.