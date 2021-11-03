Оборот общепита в Приморье возрос почти в два раза в этом году

И если продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, население региона приобрело всего на 1% больше прошлогоднего (на 177 млрд. рублей), то объем продаж промышленных товаров вырос почти на четверть.
Жители предпочитают отовариваться в магазинах: на различных рынках и ярмарках приобретается только 6% товаров. Оставшиеся 94% оборота розничной торговли формируются в стационарной торговой сети. При этом статистика не уточняет, сколько тратят в крупных сетевых супермаркетах, а сколько — в небольших магазинах и павильонах у дома.
Видимо устав от вынужденного домашнего пребывания в начале пандемии, приморцы продолжают охотно питаться вне дома. С начала года оборот предприятий оборот общественного питания составил 18 млрд рублей, превысив уровень девяти месяцев прошлого года в 1,8 раза.
И опять-таки, не уточняется виной тому подорожавшие продукты, вызвавшие рост цен на блюда в ресторанах, кафе и столовых, или действительно, надоело готовить и есть в узком семейном кругу.