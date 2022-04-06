Экономия бумаги: платёжки ЖКХ до почтового ящика не дойдут, чеки в магазине не выдадут?

Напомним, две недели назад в администрации Владивостока сообщили, что выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте временно приостановлена. Городские власти объяснили это резким подорожанием кассовой ленты. Специалисты уточнили, что цена за рулон бумаги для печати чеков за несколько дней выросла более чем в 10 раз.