Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке доверят белорусам

Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке доверят белорусам
Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке доверят белорусам
Сегодня, 17:30ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Во Владивостоке на улице Аксаковская идёт строительство театрально-образовательного комплекса. Пока выполняется нулевой цикл работ: заливается фундамент, укладывается арматура, вывозится грунт. На работах задействовано более 200 человек. Но в марте–апреле на объекте будут трудиться более тысячи специалистов.

На стройплощадке задействуют не только россиян. Сюда завезут строителей и белорусов, и граждан КНР.

Как сообщили в пресс-службе края, китайская компания уже здесь работает. Срок окончания строительства — конец 2023 года. Пока каких-то проблем, способных повлиять на график стройки, не наблюдается.

Напомним, Владивосток — один из четырёх городов, где по поручению президента России Владимира Путина создаются культурно-образовательные и музейные комплексы.

Объект в Приморье расположится сразу в двух местах — на острове Русском, где будет база для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также на улице Аксаковская, где находится главная видовая площадка города. Здесь разместят музейный центр с ведущими культурными организациями страны, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и филиал Российского государственного института сценических искусств.

В пресс-службе края уточнили, что на Русском, на строительстве комплекса ведутся отделочные работы, часть помещений уже практически готова к сдаче, в частности, в хореографических классах осталось постелить полы. Всего здесь трудятся более 1200 строителей, к ним ещё добавятся ещё 240 специалистов из Белоруссии.

По словам подрядчика, возникшие ранее отставания сейчас быстро навёрстываются.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостокстроительство
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