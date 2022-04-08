В Приморье в ближайшие три года будут газифицированы свыше 5000 домовладений

В Приморье в ближайшие три года будут газифицированы свыше 5000 домовладений
В Приморье в ближайшие три года будут газифицированы свыше 5000 домовладений
Сегодня, 16:43ЭкономикаФото: 1MI
В Приморье в этом году будут газифицированы около трёх тысяч частных домов в сёлах Славинка, Красный Кут Спасского района и в Уссурийске.

Прокладка газопровода практически завершена, сейчас ведётся работа с собственниками жилых домов по приему и оформлению заявок на подключение к газу.

Как заверили в краевом министерстве энергетики и газоснабжения, газификация будет продолжена и в последующие годы: уже известно, что в 2023 году предстоит газифицировать 1 615 домовладений, в 2024 году — ещё 774.

В крае сегодня «голубым» топливом обеспечены почти 30 предприятий, котельных и жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Газифицированы заводы с таким энергоёмким производством, как «Спасскцемент», «Газпром гелий сервис» и др. Планируется подключение к газу одного из крупнейших на Дальнем Востоке инвестиционных проектов — строящийся в Находке завод минеральных удобрений. Его газификация сделает возможным перевести на газ большую часть коммуналки Находки.

Напомним, что в тех местах Приморья, которые попадают под догазификацию, газопровод до границы земельного участка домовладельца подводится бесплатно, а уже заводить газ в дом жители будут за свой счёт. По ориентировочным данным на лето 2021 года, эти работы обошлись бы в 100- 200 тысяч рублей, в зависимости от марки оборудования, а также конфигурации и площади земельного участка, размера самого жилого строения.

В крае действует соцподдержка определённых категорий граждан для газификации частных домов. В зависимости от категории приморцам могут быть оплачены 100% стоимости выполненных работ (но не более 150 тысяч рублей), 80% (но не более 124 тысяч рублей) и 50%.

Для остальных жителей доступна программа «Газовый кредит».

Подать заявление на догазификацию домовладений можно во всех отделениях МФЦ Приморья, более подробную информацию узнать в местных администрациях.

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Приморье
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