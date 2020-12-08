Сокращение межрайонных налоговых инспекций: хорошо это или плохо?

В столице Дальнего Востока у предпринимателей не возникает проблем со сдачей отчетностью в электронном виде. Почти 100 процентов бизнесменов передают все необходимые данные в режиме онлайн, обходя все личные контакты с налоговыми инспекторами. Но если с Владивостоком и другими крупными городами, куда, кстати и переедут межрайонные налоговые инспекции, картина более или менее ясна, то как быть населенным пунктам, где есть перебои с интернет-соединением? Ведь вся электронная отчетность напрямую зависит от качества интернета. И если в отдаленных районах края, где в 2020 году сохраняются проблемы с интернетом, предприниматели могут использовать онлайн-кассы с офлайн-накопителями, по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморья Марины Шемилиной, то куда после сокращений налоговых бизнесмены будут сдавать данные, сохраненные в офлайн, тоже пока не ясно.