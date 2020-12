Сокращение межрайонных налоговых инспекций: хорошо это или плохо?

УФНС России по Приморскому краю в начале ноября сообщило, что к 1 января 2021 года в регионе изменится структура налоговых органов.

Иными словами, почти половина штата межрайонных налоговых инспекций в поселках городского типа, селах и небольших городах пойдет под сокращение. Всё будет проходить в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, которая планировала воплотить в жизнь эту реорганизацию в течение нескольких лет. Пандемия ускорила данный процесс. С нового года вместо инспекций появятся территориальные обособленные рабочие места – ТОРМы, а все отчеты и решение вопросов переведут в режим онлайн. Как быть бизнесменам из глубинки в новом году, куда ехать сдавать документы и при чем здесь COVID-19 разбирался «Золотой Рог». Пандемия поставила точку над i С 1 января 2021 года многочисленные межрайонные налоговые инспекции начнут объединять в несколько крупных. Так, инспекция Большого Камня переедет в ИФНС России по Ленинскому району города Владивостока. Дальнегорская, Кавалеровская и Партизанская инспекции объединятся в Находкинскую. Инспекция Черниговки, Спасска и Арсеньева сольется с Артемом, а межрайонные налоговые инспекции Дальнереченска и Лесозаводска будут объединены с Уссурийском. Иными словами, чтобы бизнесмену сдать отчётность по своему делу, ему придется ехать за сотни километров не всегда ровных дорог. Однако ФНС утверждает, что на местах будут организованы некие ТОРмы - территориальные обособленные рабочие места, а все «бумажные вопросы» можно будет решить через интернет. Кстати, пандемия COVID-19 дала толчок к тому, чтобы ускорить процесс упразднения межрайонных налоговых инспекций. Дело в том, что, когда был введен режим самоизоляции и гражданам запретили без особой надобности выходить из дома, районные налоговые инспекции прекратили очный прием граждан. Для обращений, почты и документов сотрудниками были выставлены ящики. Если же у налогоплательщиков возникали вопросы, то их они задавали через специальную форму на официальном сайте ФНС. Такая практика успешно прижилась, и некоторые предприниматели в общении с ФНС перешли в режим онлайн. По последним данным ФНС, порядка 90 процентов налогоплательщиков Приморского края сдают отчеты через интернет. Если углубиться в детали, то из 109 тысяч предприятий, зарегистрированных в регионе, отчеты и другие документы в электронном виде предоставляют более 98 тысяч. Поэтому повод для упразднения некоторых межрайонных инспекций все же есть. Кому без налоговых жить хорошо До вступления в силу нововведений от ФНС осталось чуть меньше месяца, но предприниматели из приморских муниципалитетов уже боятся, что процесс сдачи отчетности будет затягиваться не на пару часов, а на несколько дней. Конечно, налоговая спешит успокоить бизнесменов и, вместо полноценных инспекций, на местах организует стационарные точки, куда граждане смогут принести бумажные документы. Это, как мы уже сказали, будут так называемые ТОРмы - территориальные обособленные рабочие места. Как они будут работать и какие услуги оказывать - еще никому не известно. Также с ликвидацией межрайонных налоговых инспекций в поселках городского типа, селах и небольших городах сократится несколько сотен рабочих мест. А это значит, что уровень безработицы в Приморском крае возрастет, что повлечет за собой нарастание общей социальной напряженности. Не исключено, что сотрудников МНС возьмут на работу в новые ТОРмы, но очевидно, что рабочих мест хватит не всем. Кто на связи? В столице Дальнего Востока у предпринимателей не возникает проблем со сдачей отчетностью в электронном виде. Почти 100 процентов бизнесменов передают все необходимые данные в режиме онлайн, обходя все личные контакты с налоговыми инспекторами. Но если с Владивостоком и другими крупными городами, куда, кстати и переедут межрайонные налоговые инспекции, картина более или менее ясна, то как быть населенным пунктам, где есть перебои с интернет-соединением? Ведь вся электронная отчетность напрямую зависит от качества интернета. И если в отдаленных районах края, где в 2020 году сохраняются проблемы с интернетом, предприниматели могут использовать онлайн-кассы с офлайн-накопителями, по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморья Марины Шемилиной, то куда после сокращений налоговых бизнесмены будут сдавать данные, сохраненные в офлайн, тоже пока не ясно. «Правительство Приморского края также озабочено проблемой наличия хорошей интернет-связи, поскольку от этого зависит бесперебойная работа онлайн-касс, а, значит, и передача данных в ФНС», - рассказала председатель Клуба деловых людей Людмила Тыщенко. Отметим, что бизнесмены из сельских поселений и небольших городов не всегда готовы доверить решение вопросов, касающихся их дела и их денег, интернету и специальным программам. Ведь многие из них, даже оформляя электронно-цифровые подписи для онлайн-касс, не смогли научиться ими пользоваться. Что уж говорить о передаче отчетов через интернет. Дополнительные неудобства и затраты Помимо того, что людям приходилось раскошеливаться на специальные программы, которые бы считывали ЭЦП, сейчас им придется каждый раз выкладывать круглые суммы для того, чтобы добраться до своей инспекции. А с нового года придется регулярно оплачивать путь до налоговой, чтобы сдать декларации, уточненные заявления на смену ОКВЭД и т.д. в бумажном виде. Примечательно, что некоторые бизнесмены уже во время коронавируса пытались решить какие-то вопросы в удаленном формате, и это оставило у них массу негативных эмоций. «Имею личный опыт решения вопроса в удалённом формате: на горячей линии в течение недели предоставляли семь различных номеров телефона для того, чтобы решить вопрос с изменением неверного КБК по платежу, где образовалась переплата. Одна из наших местных предпринимателей, инвалид-колясочник, не смогла доказать, что отправила декларацию по почте, а документ потеряли. Соответственно, налоговая сообщила о возможности блокировки счёта. Пришлось лично приезжать в инспекцию и урегулировать этот вопрос. Это мы говорим о бизнесменах, которые так или иначе поднаторели в нюансах подачи документов. А как же будут решать вопросы простые люди, подавая декларацию на вычеты?», - рассказала Руководитель комитета по развитию женского предпринимательства общественной организации «Опора России» Лариса Бутенко. Помимо подачи бумажных документов, некому будет на местах проводить обучения и вебинары. Так, Лариса Бутенко уже обращалась к межрайонной налоговой инспекции по поводу проведения онлайн-курса о переходе с ЕНВД на УСН. Но ей в этом было отказано, так как межрайонная инспекция этим не занимается. Получается, что бизнесмены и их бухгалтеры не смогут понять те или иные нововведения в ФНС или то, как работать с новыми электронными сервисами, в условиях того, что в населенном пункте не всегда хорошее интернет-соединение. Что говорят налогоплательщики? Когда речь заходит о налогах и отчетности, не все помнят, что это касается не только представителей бизнеса, а еще и простых граждан, у которых есть хоть какое-то имущество в виде квартиры, машины или дачи. В ситуации с упразднением межрайонных налоговых инспекций граждане разделились на два лагеря. Одни ликуют, что наконец-то все переводится в «цифру» и теперь не нужно стоять в длинных очередях и закапываться в многочисленных бумагах. Кто-то негодует, что с упразднением межрайонных налоговых инспекций придет полный хаос и непонимание, а вместе с ним и штрафы от налоговой за несвоевременную подачу данных. «Я работаю бухгалтером много лет, но понимаю, что есть не только ИП, ООО, АО и прочие организации, но еще и физические лица, у которых могут быть разные данные с налоговой о имуществе. Они сдают декларации и получают вычеты. И не все должны быть грамотными бухгалтерами. У меня много неглупых знакомых, которым сложно онлайн заполнить декларацию. Даже не столько сложно, сколько страшно, вдруг не так заполнят. И, кстати, как работающий бухгалтер, я регулярно бываю в налоговой. И могу сказать, что не все можно решить онлайн. Нулевые отчеты сдавать - это не полный спектр налогового учета», - поделилась мнением бухгалтер одной из компаний Юлия Ташкина (фамилия изменена по просьбе собеседника – прим ред). Другой бухгалтер рассказал, что на протяжении нескольких лет ни разу не был в налоговой и упразднение межрайонных налоговых – правильный шаг. «В век инновационных технологий и повсеместной компьютеризации, зачем вообще куда-то ездить? В других цивилизованных странах все можно сделать, практически не выходя из дома, а весь интересующий пакет документов, получить по почте! И только в России нужно куда-то ехать, стоять в очереди, и не факт, что все получишь в запланированное время! Уже немало работаю в бухгалтерской сфере. За два года ни разу не был лично в налоговой. Всё сдается, отправляется, принимается онлайн. А жалуются те, кому лень обучаться новым навыкам в интернете. И не нужно рассказывать про, якобы, отсутствующий интернет в глубинках», - добавил бухгалтер Андрей Куксенко. Напомним, что с 1 января 2021 года прекратят свою деятельность при реорганизации МИ ФНС России №2 и №7 по Приморскому краю, присоединившись к МИ ФНС России №9 по Приморскому краю. МИ ФНС России №3, №4, №11 по Приморскому краю присоединяются к МИ ФНС России №10 по Приморскому краю. ИФНС России по Первомайскому и Фрунзенскому районам г. Владивостока также будут объединены и переименованы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №14 по Приморскому краю. МИ ФНС России №1 по Приморскому краю и ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока объединят и переименуют в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю. МИ ФНС России №5, №6, №8 по Приморскому краю прекращают свою деятельность и присоединяются к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Находке, которая с 1.10.2021 будет переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Приморскому краю. Мария Куценко-Пшеничная

