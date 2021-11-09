Бумажные книги стали пользоваться повышенным спросом

Бумажные книги стали пользоваться повышенным спросом
Бумажные книги стали пользоваться повышенным спросом
Сегодня, 11:48ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Россияне увеличили в годовом выражении траты на офлайн-покупку литературы, а книжные онлайн-магазины начали уступать свои позиции. К такому выводу пришли аналитики одного из крупных российских розничных банков, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится в сообщении агентства «Прайм».

Специалисты проанализировали количество и средние чеки операций по картам банка за девять месяцев.

— В 2021 году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн — 24%. После 2020 года, в котором были серьёзные карантинные ограничения, люди стали все чаще отдавать предпочтения походу в книжные магазины. Так, для сравнения, за три квартала предыдущего года доля покупок литературы офлайн составляла 67%, а на онлайн приходилось 33%, — подсчитали авторы исследования.

При онлайн-покупке средний чек составляет 1 148 рублей в 2021 году против 1 158 рублей в 2020 году. В офлайн-магазинах средняя сумма одной покупки составляет 749 рублей в 2021 году и 721 рубль в 2020 году.

И в 2020 и в 2021 году на женщин приходится 57% покупок, а на мужчин — 43%. При этом средний чек одной покупки у женщин составил 739 рублей, а у мужчин — 987 рублей. Эксперты объясняют это тем, что женщины чаще покупают недорогую учебную литературу и обучающие материалы для детей в сады и школы. А мужчины, напротив, делают покупки реже, по случаю, но на более высокие суммы, покупая подарочные издания, серии и собрания сочинений.

Сюжеты:
Приморье
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