Олег Кожемяко: Индия имеет статус особо привилегированного стратегического партнера России

«Под управлением единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики – в Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития, а также на 16 муниципалитетов распространен режим Свободного порта Владивосток. Преференциальные режимы предоставляют инвесторам широкий набор мер поддержки для ведения бизнеса. Сегодня в Приморском крае из 1 958 резидентов ТОР и СПВ 84 проекта реализуются с участием иностранного капитала. Республика Индия представлена тремя проектами, которые успешно реализованы: два в области обработки алмазов, также создана и активно работает чаеразвесочная фабрика. Благодаря индийским проектам создано почти 900 рабочих мест, в экономику вложено около 1 миллиарда рублей. Считаю, что это хороший старт для нашего взаимовыгодного сотрудничества с Индией в различных отраслях в Приморье», — разъяснила Утяшева.