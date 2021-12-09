Олег Кожемяко: Индия имеет статус особо привилегированного стратегического партнера России

Олег Кожемяко: Индия имеет статус особо привилегированного стратегического партнера России
Олег Кожемяко: Индия имеет статус особо привилегированного стратегического партнера России
Сегодня, 10:12ЭкономикаФото: Иван Дякин / Правительство Приморского края
В Приморье прошла встреча с индийской бизнес-делегацией. Темой обсуждения стали возможности экономического взаимодействия Приморья и штата Гуджарат Республики Индия.

Приморский край на встрече представляли губернатор Олег Кожемяко, другие представители регионального правительства и бизнес-объединений. Индийскую делегацию возглавил исполнительный директор Государственной нефтяной компании штата Гуджарат Санджив Кумар. Также присутствовал Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Сай Мурали.

«В следующем, 2022 году мы будем праздновать 75-летие установления российско-индийских дипломатических отношений. Приморский край, со своей стороны, настроен содействовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям», — отметил Олег Кожемяко в начале встречи.

Губернатор напомнил, что Приморье уже успешно сотрудничает с индийскими партнерами. К ноябрю 2021 года инвестиции индийцев в краевые проекты превысили 1 миллиард рублей.

«К сожалению, с 2020 года COVID-19 затрудняет развитие международных связей, но мы надеемся на скорое завершение пандемии и возобновление мероприятий в режиме оффлайн. Поэтому для меня очень приятной новостью было узнать о вашем визите, это прекрасная возможность для бизнесменов познакомиться с перспективными проектами российских регионов», — акцентировал Олег Кожемяко.

Глава края выступил с предложением рассмотреть возможность реализации инвестиционных проектов на территории края в сферах нефтехимии, производства алмазов, фармацевтики, торговли, а также проектов в области государственно-частного партнерства.

О том, как бизнес Индии может принять участие в проектах ТОР рассказала директор управляющей компании ТОР «Приморье» Светлана Утяшева.

«Под управлением единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики – в Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития, а также на 16 муниципалитетов распространен режим Свободного порта Владивосток. Преференциальные режимы предоставляют инвесторам широкий набор мер поддержки для ведения бизнеса. Сегодня в Приморском крае из 1 958 резидентов ТОР и СПВ 84 проекта реализуются с участием иностранного капитала. Республика Индия представлена тремя проектами, которые успешно реализованы: два в области обработки алмазов, также создана и активно работает чаеразвесочная фабрика. Благодаря индийским проектам создано почти 900 рабочих мест, в экономику вложено около 1 миллиарда рублей. Считаю, что это хороший старт для нашего взаимовыгодного сотрудничества с Индией в различных отраслях в Приморье», — разъяснила Утяшева.

Губернатор получил приглашение от индиской стороны, вместе с региональной делегацией посетить 10-й Международный саммит «Яркий Гуджарат», который состоится в январе2022 года.

«Этот саммит в 2003 году основал нынешний Премьер-министр Индии, а тогда Главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди. В настоящее время это один из самых авторитетных международных форумов, посвященных налаживанию деловых связей, обмену опытом и формированию стратегических связей в целях социально-экономического развития», — отметил Санджив Кумар.

Сюжеты:
Приморье
ЭкономикаПриморьеОлег КожемякодипломатияИндия
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