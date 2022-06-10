Искать инвесторов, организовывать чартеры и продвигать потенциал Приморья будут в Санкт-Петербурге

Искать инвесторов, организовывать чартеры и продвигать потенциал Приморья будут в Санкт-Петербурге
Искать инвесторов, организовывать чартеры и продвигать потенциал Приморья будут в Санкт-Петербурге
Сегодня, 11:38ЭкономикаФото: 1MI
В северной столице с 15 по 18 июня пройдёт международный экономический форум (ПМЭФ), в котором примет участие делегация Приморского края, возглавляемая министром экономического развития региона Андреем Блохиным.

По словам министра, Приморье — один из лидеров ДФО по количеству инвестиционных проектов, и краю есть чем похвастаться: в Питере представят проекты для реализации в приоритетных для края отраслях. В основном, это проекты в области туризма, промышленности и здравоохранения. Их стоимость от 20 млн до 1,5 млрд рублей.

— Традиционно ПМЭФ — это возможность презентовать регион, найти контакты с потенциальными инвесторами, чем мы и займемся, — заявил Андрей Блохин.

Он отметил, что в этом году на форуме приморская делегация уделит особое внимание вопросам государственно-частного партнерства. На площадке ПМЭФ планируется подписание соглашения о намерении строительства общеобразовательной школы на 1 100 мест в Уссурийске на принципах ГЧП, стороной по которому выступает ООО «ПроШкола». Намечено обсуждение совместного с АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства» проекта по внедрению принципов клиентоцентричности при подготовке проектов ГЧП.

Приморье станет пилотным регионом по внедрению данного проекта, для региона это будет новым опытом в деле развития механизма ГЧП.

Кроме того, в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума планируется заключить трехстороннее соглашение с ООО «ТТ-Трэвел» и Ростуризмом по вопросу организации чартерных рейсов.

Ранее, как сообщало «ЗР», делегация края во главе с председателем правительства Приморья Верой Щербиной прибыла в Минск. В программе визита в столицу Белоруссии — посещение международной сельскохозяйственной выставки «БелАгро», а также рабочие встречи и визиты на ряд предприятий: «Амкодор», «Гомсельмаш», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат», «Коммунарка» и др.

Сюжеты:
Приморье
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