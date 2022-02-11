Лесопилки в ДФО поддержат инвестициями в строительство лесных дорог

Для Дальнего Востока разработают комплекс мер по поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки. Такое поручение дал профильным федеральным министерствам и ведомствам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу развития лесопромышленного комплекса округа.

Открывая совещание, полпред указал, что на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда страны и третья часть российских запасов древесины. Но объём заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. Из допустимого ежегодного объёма изъятия древесины в ДФО ежегодно заготавливается не более 20%. А, например, в 2021 году объём составил менее 15%, или 17,5 млн куб. метров. — Правительством России принято решение о запрете экспорта сырья. Чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей, осуществляется целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы и преференции в рамках территорий опережающего развития, льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной продукции на экспорт, — сказал на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса округа Юрий Трутнев. По данным пресс-службы правительства РФ, на Дальнем Востоке уже реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов — пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один — в Амурской области. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлечённых инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей. Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, у бизнеса был год на переориентацию своей деятельности от экспорта необработанного кругляка до лесопереработки. — Цифры показывают, что большинству предприятий удалось перестроить структуру бизнеса, — заметил он. В 2021 году по отношению к 2020 году объём переработки древесины увеличился на 25%. В январе 2022 года экспорт древесины с территории Дальнего Востока сократился с 314,5 тыс. тонн до 288,1 тыс. тонн, хотя стоимость экспорта увеличилась на 14,5 млн долларов США (свыше 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). На совещании была озвучена информация о проведении Минпромторгом эксперимента по созданию цифровых карт лесных регионов, в рамках которого будут оцифрованы действующие маршруты перевозок лесных грузов для проработки оптимальных маршрутов. Минвостокразвития, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минтрансу, ФТС поручено проработать вопрос по разработке комплекса мер поддержки инвесторов, реализующих на Дальнем Востоке инвестиционные проекты в сфере лесной промышленности, для строительства и модернизации дорог. — Строительство лесных дорог — одна из существенных затратных частей таких инвестиционных проектов. Некоторую часть нагрузки может взять государство за счёт снижения налогов или других инструментов, — считает Юрий Трутнев. Рассматривался и вопрос трудовой занятости в лесопромышленном комплексе. По данным Минвостокразвития, в среднем, на территории ДФО в этой сфере занято более 27,4 тысячи человек (сокращение на 4,3% по отношению к январю 2021 года). Отмечены риски дальнейшего сокращения штатов в Хабаровском крае. Юрий Трутнев поручил Минтруду, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минвостокразвития проработать меры по трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса ДФО.

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