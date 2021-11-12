В садках аквакультурщиков – сёмга, форель и карпы

В садках аквакультурщиков – сёмга, форель и карпы
В садках аквакультурщиков – сёмга, форель и карпы
Сегодня, 15:09ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Производство товарной аквакультуры в России за девять месяцев этого года выросло на 15% и достигло 273,5 тыс. тонн.

В структуре производства почти 45 % приходится на лососёвые (сёмга, форель), объём выращивания этих видов составил почти 120 тыс. тонн – на 29 % больше аналогичного периода прошлого года.

Производство карповых занимает второе место по объему – 51,2 тыс. тонн (+9 % к 2020). Выращивание осетровых увеличилось на 20 % – до 4,65 тыс. тонн.

Основной вклад в общий объем производства вносят рыбоводы Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

В СЗФО выращено 110 тыс. тонн — на 30 % больше уровня 2020 года, в ЮФО – 57,7 тыс. тонн (+1,4 %), в ДФО – 56 тыс. тонн (+16 %).

При этом в число регионов с наиболее высокими объёмами производства входят Мурманская область – 66,7 тыс. тонн и Приморский край – 55,9 тыс. тонн. Следующий регион в списке - Республика Карелия, - выпускает почти в два раза меньше продукции - 30,4 тыс. тонн.

Сюжеты:
Приморье
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