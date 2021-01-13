Вакцинация от коронавируса разогнала цены на нефть

На этот раз сделка ОПЕК+ обошлась без скандалов и резких заявлений, и это вселило определённый оптимизм в инвесторов, однако эти новости, конечно, не могли разогнать котировки до 57 долларов за баррель. Гораздо больше, чем новости из Саудовской Аравии, на цену нефти повлияли прогнозы по прививочным компаниям в развитых странах мира. The Wall Street Journal заявило, что «никогда еще в Америке не было столь масштабной прививочной кампании. Борьба с COVID-19 станет крупнейшим событием в логистической, социальной и медицинской сферах. До конца года прививки должны получить 20 млн человек».