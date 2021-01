Вакцинация от коронавируса разогнала цены на нефть

Начало января отметилось сплошными рекордами нефтяных котировок. Если в последний день уходящего года чёрное золото марки Brent торговали за 51, 2 доллара за баррель, то вчера биржи закрылись уже на отметке в 57,1 доллара за баррель.

Несомненно, на движение цен вверх повлияло решение ОПЕК+, принятое на заседании 5 января. Согласно итогам переговоров было принято решение не увеличивать общее количество добычи нефти в ближайшие месяцы. Более того, Саудовская Аравия, вообще заявила о сокращении добычи в феврале–марте на 1 млн баррелей в сутки. Лишь две страны — Россия и Казахстан, добились возможности увеличить свою добычу в следующем месяце. В феврале и марте нашей стране разрешено выкачивать больше на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстану на 10 тыс. баррелей. «Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, руководителей делегаций всех стран, особенно председателя конференции ОПЕК+, его превосходительство принца Абдулазиза Аль Сауда за ту работу, которая проводилась в течение двух дней, и конструктивный подход, направленный на принятие консенсусного решения», — прокомментировал итоги переговоров вице-премьер правительства России Александр Новак. На этот раз сделка ОПЕК+ обошлась без скандалов и резких заявлений, и это вселило определённый оптимизм в инвесторов, однако эти новости, конечно, не могли разогнать котировки до 57 долларов за баррель. Гораздо больше, чем новости из Саудовской Аравии, на цену нефти повлияли прогнозы по прививочным компаниям в развитых странах мира. The Wall Street Journal заявило, что «никогда еще в Америке не было столь масштабной прививочной кампании. Борьба с COVID-19 станет крупнейшим событием в логистической, социальной и медицинской сферах. До конца года прививки должны получить 20 млн человек». Европа готова привить более 50% своих граждан к середине года. Как следствие, все ожидают оживления мировой экономики, что уже теперь сказывается на нефтяных котировках. Даже Минэнерго США, которое ни когда не отличалось особым оптимизмом повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году с 48,53 долларов за баррель до 52,7 долларов. В том же докладе Минэнерго США прогнозирует рост собственной добычи нефти, но только в 2022 году. Пока же американские нефтедобытчики лишь сокращают объемы производства чёрного золота. В 2020 в Америке стало добываться лишь 11,3 млн баррелей в сутки, а в 2021-м ожидается снижение добычи ещё на 200 тыс. баррелей в сутки. На фоне таких новостей прогнозы некоторых аналитиков о том, что в ближайшее время стоимость нефти откатится к 40, а в некоторых прогнозах даже до 35 долларов за баррель звучат малоправдоподобно. Пробьёт ли цена чёрного золота очередной психологический барьер в 60 долларов, мы узнаем в ближайшие дни. Но и сейчас уже есть повод для радости, ведь даже если стоимость нефти зафиксируется на отметке 50-55 долларов за баррель, это приведёт к непрогнозируемо быстрому наполнению бюджета страны. А значит, снова станут доступны многие соцпроекты, которые были «задвинуты» в период сложной экономической ситуации.

