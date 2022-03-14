Авиамосты из Владивостока в Корею закрыли, из Москвы в Китай — открыли

Авиамосты из Владивостока в Корею закрыли, из Москвы в Китай — открыли
Авиамосты из Владивостока в Корею закрыли, из Москвы в Китай — открыли
Вчера, 16:24ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. Об этом сообщили РИА Новости в представительствах перевозчиков.

Сотрудник представительства Korean Air во Владивосток рассказал РИА Новости, что рейс на 22 марта отменён, до конца апреля рейсы отменены. По словам собеседника агентства, на сайте авиакомпании сейчас нет возможности бронирования.

— Пока в системе бронирования есть рейсы на май, но их судьба не ясна. Если вопрос со страховыми компаниями не решится, то рейсы на май могут тоже попасть под отмену. Страховые не страхуют борты, которые летят на территорию РФ, — уточнил собеседник.

В представительстве Air Busan во Владивостоке РИА Новости сообщили, что пока продажи авиабилетов на рейс Владивосток-Сеул приостановлены. Там пояснили, что под отмену могут попасть рейсы, билеты на которые уже проданы.

Отметим, на сайте Международного аэропорта Владивостока нет информации об отмене рейсов.

Между тем, как стало известно агентству «РБК», Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией. В КНР будут выполнять по одному рейсу в неделю из Москвы в города: Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. В Индонезию — три рейса в неделю по маршруту Москва — Денсапар.

Сюжеты:
Приморье
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Южная КореяаэропортКитай
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