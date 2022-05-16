Венский хлеб появится на «умных» остановках во Владивостоке

Венский хлеб появится на «умных» остановках во Владивостоке
Венский хлеб появится на «умных» остановках во Владивостоке
Сегодня, 12:46ЭкономикаФото: Евгений Кулешов (фото) /www.vlc.ru
На остановочных павильонах во Владивостоке можно будет позавтракать, заказать еду, а также оформит услуги телефонной связи. Удобный сервис на остановках обещает предоставить будущий арендатор — ООО «Венский хлеб».

Компания стала победителем аукциона на право аренды части площадей в тёплых и «умных» остановках краевого центра. Руководитель ООО «Венский хлеб» Алексей Агеев отметил, что организация подобного сервиса на остановках не является для компании новинкой. Такие же услуги предоставляют их партнёры в Краснодаре, где, по его словам, павильоны установлены уже с учётом места под торговлю.

— Очень хочется, чтобы во Владивостоке ожидать автобус люди тоже могли в комфорте, удобстве, ещё и с возможностью выпить кофе и приобрести какой-то перекус. Мы уже разработали концепцию преображения остановок и уверены, что сможем вдохнуть в них жизнь и сделать их частью удобного, современного и красивого Владивостока, — уверил Алексей Агеев.

В аренду его компания получает 30 крытых павильонов, расположенных на остановках «Проспект 100-летия Владивостока», «Площадь Борцов Революции», «Третья Рабочая», «Авангард», «Вторая Речка», «Гайдамак», «Луговая», «Парк Победы», «Постышева», «Фирсова», «Дальзавод», «Магнитогорская», «Маяк», «Молодёжная», «Нейбута», «Некрасовская», «Фабрика Заря» и «Цирк». В каждом павильоне будет выделена территория площадью около четырёх квадратных метров под торговлю.

ООО «Венский хлеб» уже договаривается о поставках товаров и услуг с местными организациями. Так, реализовывать воду и напитки в остановочных павильонах будет предприятие «Славда», а оказывать услуги связи — операторы «Yota» и «Мегафон». Приобрести здесь можно будет и транспортные карты.

ООО «Венский хлеб» планирует обеспечить ассортимент продукции на прилавках на остановках изделиями собственного производства. Уже сейчас компания в своём телеграм-канале собирает от горожан пожелания, какую бы продукцию они хотели видеть на остановках.

Арендатор заверил, что павильоны будут оформлены в едином стиле. График работы — с 7 утра до 21 вечера. Первые переоборудованные остановки горожане смогут увидеть на центральной площади.

По словам Алексея Агеева, каждый павильон будет оборудован сплит-системой, дополнительными видеокамерами и торговым оборудованием. Его заказывают в Москве, поскольку площадь павильона ограничена и требуются нестандартные решения по его оснащению.

Отметим, ранее сообщалось, что всего во Владивостоке планировалось установить 28 новых остановочных павильонов. Они не только тёплые, но и «умные» — с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками.Часть из них будет полностью закрытого типа, другая — открыто-закрытого.

Сюжеты:
Приморье
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