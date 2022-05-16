Венский хлеб появится на «умных» остановках во Владивостоке

На остановочных павильонах во Владивостоке можно будет позавтракать, заказать еду, а также оформит услуги телефонной связи. Удобный сервис на остановках обещает предоставить будущий арендатор — ООО «Венский хлеб».

Компания стала победителем аукциона на право аренды части площадей в тёплых и «умных» остановках краевого центра. Руководитель ООО «Венский хлеб» Алексей Агеев отметил, что организация подобного сервиса на остановках не является для компании новинкой. Такие же услуги предоставляют их партнёры в Краснодаре, где, по его словам, павильоны установлены уже с учётом места под торговлю. — Очень хочется, чтобы во Владивостоке ожидать автобус люди тоже могли в комфорте, удобстве, ещё и с возможностью выпить кофе и приобрести какой-то перекус. Мы уже разработали концепцию преображения остановок и уверены, что сможем вдохнуть в них жизнь и сделать их частью удобного, современного и красивого Владивостока, — уверил Алексей Агеев. В аренду его компания получает 30 крытых павильонов, расположенных на остановках «Проспект 100-летия Владивостока», «Площадь Борцов Революции», «Третья Рабочая», «Авангард», «Вторая Речка», «Гайдамак», «Луговая», «Парк Победы», «Постышева», «Фирсова», «Дальзавод», «Магнитогорская», «Маяк», «Молодёжная», «Нейбута», «Некрасовская», «Фабрика Заря» и «Цирк». В каждом павильоне будет выделена территория площадью около четырёх квадратных метров под торговлю. ООО «Венский хлеб» уже договаривается о поставках товаров и услуг с местными организациями. Так, реализовывать воду и напитки в остановочных павильонах будет предприятие «Славда», а оказывать услуги связи — операторы «Yota» и «Мегафон». Приобрести здесь можно будет и транспортные карты. ООО «Венский хлеб» планирует обеспечить ассортимент продукции на прилавках на остановках изделиями собственного производства. Уже сейчас компания в своём телеграм-канале собирает от горожан пожелания, какую бы продукцию они хотели видеть на остановках. Арендатор заверил, что павильоны будут оформлены в едином стиле. График работы — с 7 утра до 21 вечера. Первые переоборудованные остановки горожане смогут увидеть на центральной площади. По словам Алексея Агеева, каждый павильон будет оборудован сплит-системой, дополнительными видеокамерами и торговым оборудованием. Его заказывают в Москве, поскольку площадь павильона ограничена и требуются нестандартные решения по его оснащению. Отметим, ранее сообщалось, что всего во Владивостоке планировалось установить 28 новых остановочных павильонов. Они не только тёплые, но и «умные» — с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками.Часть из них будет полностью закрытого типа, другая — открыто-закрытого.

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