Большие планы Беларуси в Приморье Олег Кожемяко обсудит лично

Большие планы Беларуси в Приморье Олег Кожемяко обсудит лично

Сегодня, 08:20ЭкономикаPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Олег Кожемяко принял решение посетить Беларусь
Приморский край является важным стратегическим партнером Могилевской области и Беларуси в целом. Об этом заявил по итогам состоявшейся онлайн-встречи рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Приморского края РФ председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, сообщает БЕЛТА.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Рабочая встреча проходила в режиме видеоконференции. С белорусской стороны ее участниками стали представители министерств архитектуры и строительства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, концерна «Белгоспищепром», Могилевского облисполкома и горисполкома, торгово-промышленной палаты, ведущих предприятий Беларуси.

«Приморский край является важным стратегическим партнером Могилевской области и Беларуси в целом. Что касается нашей области, то по итогам 2020 года мы отметили рост товарооборота, хоть и не высокий. Мы находим свои ниши на рынках Приморского края в сферах машиностроения, производства продуктов питания. Наша страна может быть полезна российскому региону в развитии животноводства и садоводства. Белорусские специалисты будут оказывать практическую помощь в мелиорации земель Приморского края, поставлять специфическую технику. В целом здесь заинтересованы в приобретении большого набора техники, которая выпускается предприятиями Беларуси, в том числе Могилевской области», — отметил Леонид Заяц.

Также он подчеркнул, что у российского региона подготовлена программа по замене лифтов при капитальном ремонте жилфонда и их установке в новостройках на ближайшие пять лет. Сотрудничество в этом направлении позволит еще больше укрепить позиции «Могилевлифтмаша» загрузить производство и получить дополнительную прибыль.

Еще одним важным вопросом обсуждения стало участие белорусских строителей в реализации масштабного проекта на острове Русском. «Здесь планируют создать музейный и театрально-образовательный комплексы. Сегодня обсуждался вопрос участия наших специалистов в этих проектах — речь шла о более чем 2 тысяч человек, — пояснил Леонид Заяц. — Мы будет детально прорабатывать это направление, нужно посмотреть, какой экономический эффект получит наша страна», — подчеркнул Леонид Заяц.

Участники заседания обсудили исполнение пунктов протокола о сотрудничестве, заверенного в ноябре 2020 года. Как подытожил Леонид Заяц в вопросах сотрудничества регионы продвинулись неплохо, но еще остается ряд моментов, которые требуют оперативного и взвешенного решения.

Во время видеоконференции было принято решение о том, что в конце марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко с делегацией посетит Беларусь для более детального обсуждения имеющихся предложений.

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