Аэропорт Владивостока по объему грузовых авиаперевозок в России уступил только Москве

Международный аэропорт Владивосток за 8 месяцев 2021 года обслужил более 1,16 млн пассажиров. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года, когда услугами главной гавани Приморья воспользовались 2,05 млн человек.

Большое проседание, что и понятно — из-за закрытия границ, отмечено в международных линиях: с начала года перевезено более 44 тыс. человек, а на внутренних авиалиниях — почти 1, 12 млн человек, что на 64% превышает показатель предыдущего года и на 5% показатель докризисного 2019 года. Самый значительный рост пассажиров отмечен на внутренних рейсах в Москву, Южно-Сахалинск и Новосибирск. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в августе маршрутная сеть аэропорта пополнилась тремя новыми беспосадочными рейсами: в Улан-Удэ, Читу и Николаевск-на-Амуре. Аэропорт Владивосток продолжает восстанавливать международное авиасообщение: количество еженедельных рейсов в Токио увеличено до трех, регулярно выполняются рейсы в Южную Корею, а также в страны Средней Азии. Но более значительными темпами в аэропорту Владивосток развиваются грузоперевозки: объем обработанных груза и почты по итогам восьми месяцев 2021 года составил 19 тысяч тонн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным Росавиации по результатам семи месяцев 2021 года Владивосток по объему грузовых авиаперевозок в России уступает лишь Москве.

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