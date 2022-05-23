Во Владивосток везут из Вьетнама продукты, одежду и сантехнику

В рейс из Хошимина во Владивосток отправился 20 мая контейнеровоз вместимостью 850 двадцатифутовых контейнеров с продукцией вьетнамских производителей — одежда, продукты питания, кофе, сантехника. На судне представлены как транзитные грузы, так и те, получатели которых расположены во Владивостоке.

Ранее это же судно успешно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы — древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию. Судно стало первым в регулярной морской линии FVDL, соединяющей порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым портом, запущенной транспортной группой FESCO. Как сообщили в компании, морской контейнерный сервис будет обслуживаться флотом FESCO и работать по маршруту Владивосток — Хайфон (Вьетнам) — Хошимин (Вьетнам) — Нинбо (Китай) — Владивосток. Время в пути займёт 9-12 суток. Представитель FESCO сообщил «ЗР», что компания и прежде оказывала услуги по доставке грузов из Вьетнама в Россию. Однако запуск регулярной линии FVDL позволит повысить качество сервиса за счёт отсутствия перегрузки контейнеров в портах трансшипмента, сокращения сроков доставки и значительного увеличения пропускной способности транспортного коридора между двумя странами.

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