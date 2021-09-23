Пакистан — самый крупный импортер картофеля в Приморье

Пакистан — самый крупный импортер картофеля в Приморье
Пакистан — самый крупный импортер картофеля в Приморье
Сегодня, 18:11ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
С начала 2021 года в Приморье завезено из-за границы 16 616,8 тонн картофеля, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Отметим, за аналогичный период 2020 года в край импортировано 10 928,4 тонн картофеля. Его основным экспортером в регион является Пакистан. В частности, в 2021 году из этой страны ввезено почти 15 тысяч тонн картофеля. Еще более одной тысячи тонн картофеля поступило из Египта и свыше полтонны — из КНР.

Отметим, по данным пресс-службе края, суточная потребность всех торговых сетей Приморья — 20 тонн картофеля. Напомним, в прошлом году сельхозпроизводители края собрали свыше 70 тысяч тонн картофеля.

Сюжеты:
Приморье
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