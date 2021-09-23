Отметим, за аналогичный период 2020 года в край импортировано 10 928,4 тонн картофеля. Его основным экспортером в регион является Пакистан. В частности, в 2021 году из этой страны ввезено почти 15 тысяч тонн картофеля. Еще более одной тысячи тонн картофеля поступило из Египта и свыше полтонны — из КНР.