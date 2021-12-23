Сухой док: во Владивостоке засыпали, в Большом Камне построили

Сухой док: во Владивостоке засыпали, в Большом Камне построили
Сухой док: во Владивостоке засыпали, в Большом Камне построили
Сегодня, 10:46ЭкономикаФото: 1mediainvest
На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне сдан в эксплуатацию на три года раньше срока сухой док. Гидротехническое сооружение может считаться одним из крупнейших в мире — его размер 485 на 114 метров, глубина — 14 метров.

Док прошёл экспертизу Ростехнадзора и Госэкспертизы. Сооружение оснащено технологическим затвором, который позволит разделить его площадь на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов. По периметру установлены четыре башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн.

Ранее судоверфь ввела в эксплуатацию корпусные цеха, окрасочные камеры, достроечный стапель с парком грузоподъёмных механизмов, транспортно-передаточный док. Построенные производственные площадки дали возможность приступить к постройке судов не дожидаясь постройки верфи.

По словам краевого министра промышленности и торговли Сергея Калитина, судостроительный комплекс «Звезда» — социально значимый проект для Приморья, способный привлечь в экономику миллиарды рублей инвестиций и создать около 7,5 тысяч новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию сухого дока в Большом Камне способствует не только повышению конкурентоспособности и обеспечению экономических интересов России в области реализации Морской доктрины РФ посредством создания современного флота, но и направлена на эффективное и экологически безопасное освоение морских месторождений углеводородов на континентальном шельфе в Арктической зоне РФ.

В пресс-службе края напомнили, что на мощностях ССК «Звезда» возможно выпускать крупнотоннажные наливные суда, а также ледового класса водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов верфи — уже свыше 60 судов.

Отметим, ранее во Владивостоке на территории бывшего ОАО «ХК Дальзавод», служившего судоремонтной базой Тихоокеанского флота, было три сухих дока — один напротив цирка и два в районе Луговой. Один из них уже в начале двухтысячных засыпали. Доводом стало то, что сооружению требовался ремонт, на который не было денег. Сейчас на этом месте размещена одна из площадок сборочного завода Sollers во Владивостоке.

Сюжеты:
Приморье
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