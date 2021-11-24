Банк России приглашает приморских предпринимателей на ежегодную конференцию поставщиков

Участникам мероприятия расскажут, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам, уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее. С полной программой можно ознакомиться на сайте регулятора.
Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.