Банк России приглашает приморских предпринимателей на ежегодную конференцию поставщиков

Банк России приглашает приморских предпринимателей на ежегодную конференцию поставщиков
Банк России приглашает приморских предпринимателей на ежегодную конференцию поставщиков
Сегодня, 09:42ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
У приморских компаний в этом году есть возможность принять участие в ежегодной конференции поставщиков Банка России. Она пройдет в онлайн-формате 25–26 ноября, подключиться смогут все заинтересованные в сотрудничестве предприниматели и организации из всех регионов РФ, в том числе Приморья.

Участникам мероприятия расскажут, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам, уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее. С полной программой можно ознакомиться на сайте регулятора.

Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.

Сюжеты:
Приморье
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