Понижаем ставки

«На текущий момент в нашем банке можно оформить ипотечный кредит на погашение ранее оформленного ипотечного кредита в другом банке на очень привлекательных условиях: от 7,6% годовых (без оплаты комиссии) и от 6,69% годовых с учетом оплаты комиссии. Окончательный размер ставки определяется в зависимости от способа подтверждения дохода, соотношения суммы кредита к текущей оценочной стоимости квартиры, наличию страхования, а также наличию или отсутствию дополнительно примененных опций. В рамках рефинансирования мы работаем по нескольким ипотечным программам, по одной из них допускается наличие несущественных перепланировок в предмете ипотеки, по другой — есть дополнительные вычеты за подтверждение дохода выпиской о состоянии лицевого пенсионного счета с портала Госуслуги, которая сможет заменить и справку о доходах, и копию трудовой книжки, если заемщики работают полностью официально, поэтому оформить рефинансирование проще, чем может показаться», — рассказала Виктория Подоба.