В Приморье почти каждый четвёртый пациент записывается к врачу дистанционно

И этот показатель будет только расти, отмечают в региональном Минздраве. Всё больше приморцев осваивают современные цифровые сервисы.

Сегодня каждая медицинская организация края выкладывает на портал Госуслуги свободные талоны к врачам на две недели вперед. Можно самостоятельно, без посещений регистратуры, посмотреть все доступные варианты и выбрать удобное время записи к врачу. В краевом Минздраве перечислили ресурсы, с помощью которых можно записаться дистанционно: — Единый портал государственных услуг «Госуслуги» (Личный кабинет «Мое здоровье»); — Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края, в том числе и для слабовидящих граждан; — мобильные приложения для популярных платформ iOS иAndriod. Также можно записаться на приём дистанционно, воспользовавшись услугами Регионального контактного центра на базе МФЦ Приморья. Отметим, что удалённые сервисы как нельзя актуальны в условиях роста числа заболевших COVID-19. По данным на 2 декабря, за прошедшие сутки в Приморье побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. У 462 приморцев опасное заболевание подтвердилось лабораторно. Специалисты подчеркивают, что справиться с отрицательной тенденцией помогут коллективный иммунитет, достижимый с помощью вакцинации, а также соблюдение санитарно-противоэпидемических правил — ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции.

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