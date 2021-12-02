В Приморье почти каждый четвёртый пациент записывается к врачу дистанционно

В Приморье почти каждый четвёртый пациент записывается к врачу дистанционно
В Приморье почти каждый четвёртый пациент записывается к врачу дистанционно
Сегодня, 17:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
И этот показатель будет только расти, отмечают в региональном Минздраве. Всё больше приморцев осваивают современные цифровые сервисы.

Сегодня каждая медицинская организация края выкладывает на портал Госуслуги свободные талоны к врачам на две недели вперед. Можно самостоятельно, без посещений регистратуры, посмотреть все доступные варианты и выбрать удобное время записи к врачу.

В краевом Минздраве перечислили ресурсы, с помощью которых можно записаться дистанционно:

— Единый портал государственных услуг «Госуслуги» (Личный кабинет «Мое здоровье»);

— Региональный портал записи на прием к врачу Приморского края, в том числе и для слабовидящих граждан;

— мобильные приложения для популярных платформ iOS иAndriod.

Также можно записаться на приём дистанционно, воспользовавшись услугами Регионального контактного центра на базе МФЦ Приморья.

Отметим, что удалённые сервисы как нельзя актуальны в условиях роста числа заболевших COVID-19. По данным на 2 декабря, за прошедшие сутки в Приморье побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. У 462 приморцев опасное заболевание подтвердилось лабораторно. Специалисты подчеркивают, что справиться с отрицательной тенденцией помогут коллективный иммунитет, достижимый с помощью вакцинации, а также соблюдение санитарно-противоэпидемических правил — ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции.

Сюжеты:
Приморье
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