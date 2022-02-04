Пятая волна Covid-19 настигла Приморье

Пятая волна Covid-19 настигла Приморье
Пятая волна Covid-19 настигла Приморье
Сегодня, 10:45Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В регионе четвёртый день подряд фиксируют антирекорды по числу заболевших ковидом. За минувшие сутки в Приморье выявили 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Выздоровели 513 пациентов, 6 не смогли победить болезнь.

Ещё вчера заболевших было 695, госпитализация потребовалась 209 пациентам.

Резкий рост числа заболевших увеличил нагрузку на медучреждения. Люди с симптомами простудных заболеваний осаждают поликлиники, их телефонные линии перегружены, врачи рекомендуют дозваниваться по номеру 122.

Тем временем, врачи специализированных медучреждений приходят на помощь своим коллегам: специалисты краевого противотурберкулезного диспансера отправились во Владивостокскую больницу № 3. Бригада из врача, медицинской сестры и водителя будет выезжать на вызов пациентов, оказывать медицинскую помощь больным с признаками инфекционных заболеваний.

Во владивостокскую детскую поликлинику № 5 для оказания медицинской помощи детям, болеющим COVID-19, направились сотрудники Приморского детского краевого клинического фтизиопульмонологического центра. В состав двух ковидных бригад вошли заведующая отделением медицинской реабилитации, педиатр, фтизиатр медицинские сестры и водитель. Специалисты поступили в распоряжение подразделений поликлиники, расположенных на Красного Знамени, 71а, и Бестужева, 13.

Сотрудники бригад будут брать ПЦР-тесты у детей, проводить осмотры, назначать лечение, контролировать динамику состояния юных пациентов до полного выздоровления.

Медики напоминают: вакцинация поможет предотвратить распространение коронавируса. Между тем в Приморье план по законченной вакцинации выполнен на 61,75%. Достигнутые показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет на территории края. Врачи призывают граждан беречь своё здоровье и применять все меры по профилактике этого заболевания. Например, носить маску и соблюдать санитарную дистанцию. Но, как можно убедиться, зайдя в практически любое общественное место, эти рекомендации игнорируются: людей в масках буквально каждый десятый, если не меньше. Мы все знаем простую истину — предотвратить легче, чем ликвидировать. Но соблюдать не спешим, надеясь на «авось, пронесёт».

Специалисты регионального Роспотребнадзора выпустили памятку с рекомендациями, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией.

  1. Вызовите врача.
  2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
  3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
  4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
  5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
  6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.
  7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
  8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
  9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
  10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

Сюжеты:
Приморье
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ЗдравоохранениеПриморьековид
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