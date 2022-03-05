Запаслись медикаментами практически на год вперёд

Кроме того, на сегодня законтрактовано 85% годового объёма федеральных закупок лекарственных средств. Большие запасы находятся на складах дистрибуторов.
— Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало, — сообщил министр в ходе совещания по вопросам лекарственного обеспечения.
Он отметил, что на период санкций будет создана межведомственная рабочая группа, задача которой — постоянно мониторить ситуацию и оперативно реагировать на все вопросы по обеспечению медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.
Немало приморцев, постоянно пользующихся определёнными препаратами, уже убедились, что лекарства всё же подорожали. Что было вполне ожидаемо, из-за роста курса доллара. Удастся ли удержать значительный рост цен на них, вот это сейчас волнует граждан.