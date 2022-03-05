Запаслись медикаментами практически на год вперёд

Немало приморцев, постоянно пользующихся определёнными препаратами, уже убедились, что лекарства всё же подорожали. Что было вполне ожидаемо, из-за роста курса доллара. Удастся ли удержать значительный рост цен на них, вот это сейчас волнует граждан.