Запаслись медикаментами практически на год вперёд

Запаслись медикаментами практически на год вперёд
Запаслись медикаментами практически на год вперёд
Вчера, 16:40Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране ситуация с лекарствами стабильная, сформированы значительные запасы медикаментов.

Кроме того, на сегодня законтрактовано 85% годового объёма федеральных закупок лекарственных средств. Большие запасы находятся на складах дистрибуторов.

— Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало, — сообщил министр в ходе совещания по вопросам лекарственного обеспечения.

Он отметил, что на период санкций будет создана межведомственная рабочая группа, задача которой — постоянно мониторить ситуацию и оперативно реагировать на все вопросы по обеспечению медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Немало приморцев, постоянно пользующихся определёнными препаратами, уже убедились, что лекарства всё же подорожали. Что было вполне ожидаемо, из-за роста курса доллара. Удастся ли удержать значительный рост цен на них, вот это сейчас волнует граждан.

Сюжеты:
Приморье
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