Бесплатные инъекции от опасной болезни делают недоношенным младенцам в Приморье

Дети, появившиеся на свет раньше срока, могут получить бесплатную прививку от РС-инфекции, смертельно опасной для малышей до двух лет. Приморье стало третьим регионом, в котором прививка для недоношенных младенцев бесплатна.

Медики отмечают, что такой вирус особенно опасен для детей, родившихся раньше срока. Также стоит быть особенно внимательным родителям малышей с врождёнными пороками сердца или дыхательных путей. В Приморье прошла профильная встреча, на которой ведущие педиатры края и руководители медицинских учреждений обсудили актуальность вопроса и рассказали, для кого существует инъекция и где можно получить важный укол бесплатно. Главный внештатный специалист краевого минздрава по амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению Александра Горшкова рассказала, чем РС-инфекция опасна для недоношенных и новорождённых детей. «У них ещё формируется иммунная система, незрелая дыхательная система и они больше подвержены различным заболеваниям, особенно РС-инфекции, поражающей нижние дыхательные пути», — отметила Александра Горшкова. Александра Горшкова Медики добавили, что у взрослых и детей старшего возраста эта инфекция протекает в сравнительно лёгкой форме и похожа на обычную простуду. Уточняется, что новорожденных детей не вакцинируют, а иммунизируют — это несколько иной процесс, помогающий быстрее сформировать общий иммунитет организма. Один флакон препарата стоит более 60 тысяч рублей. Для приморцев он доступен бесплатно. Также специалисты подчеркнули, что регион полностью обеспечен препаратом. Если в одной из поликлиник он закончился, то пациента направят в ту больницу, где он есть в наличии. «Когда маловесных детей выписывают из стационаров или перинатальных центров, роддомов, детских больниц за их здоровьем пристально присматривает участковый педиатр. Он берет информированное согласие от родителей на иммунизацию и ставит в известность специалиста в больнице, который отвечает за иммунизацию. Ребенок направляется в дневной стационар, где ему проводится эта процедура», — подчеркнула главный врач владивостокской детской поликлиники № 3 Светлана Нагибко. Светлана Нагибко Она добавила, что у малыша может возникнуть аллергия — поэтому еще полчаса за ним наблюдают врачи. Далее три дня подряд его навещает участковый врач или медсестра. Также в течение года иммунизированный ребёнок стоит на учёте в диспансере. Специалисты отмечают, что для формирования иммунитета нужно около 4-5 инъекций — это зависит от массы тела ребёнка. Однако даже 1-2 укола защитят ребёнка от тяжёлых форм болезни и летального исхода. Медики просят родителей ответственно подходить к вопросу иммунизации и не отказываться от нее, а согласившись — не пропускать очередную инъекцию. Потому что если кто-то из старших детей или взрослых в семье заразился РС-вирусом, то младенец гарантированно заболеет из-за высокой заразности инфекции. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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