В Приморье увеличивают коечный фонд для больных COVID-19

В Приморском крае ежедневно увеличивается количество выявленных за день случаев заражения COVID-19. Все больше приморцев переносят болезнь в тяжелой форме. Для их лечения по всему Приморью расширяют коечный фонд.

В Приморском крае для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями действуют более 2 500 коек. С конца сентября продолжается развертывание новых дополнительных мест. Уже готовы 460 коек. Кроме того, с начала ноября был продлен рабочий график амбулаторных центров. В них следует обращаться гражданам с симптомами ОРВИ. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов отметил, что в некоторых субъектах РФ снизилось количество госпитализаций, благодаря повышенному охвату вакцинации. Также специалист напомнил, что коллективный иммунитет будет выработан лишь тогда, когда привьются 80% населения. По словам Чуланова, ограничительные меры снижают риски заразиться и будут действовать до тех пор, пока уровень иммунизации населения не достигнет заветной отметки. Вакцинироваться в Приморье можно как в мобильных пунктах вакцинации — ОМС и СНИЛС не понадобятся, так и в поликлиниках. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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