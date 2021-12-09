Работу Приморского здравоохранения оценили на федеральном уровне

«Проект показал, что работа врачей по алгоритмам, схемам, протоколам, чек-листам значительно эффективнее и несет положительные результаты для пациента. Позволяет врачу прописывать схему лечения, основываясь на доказательной медицине, а не на личном мнении, исключить ошибки в работе. Также внедрены дистанционные формы как в организационной, так и в медицинской деятельности, что позволяет врачам получать консультации внутри региона и за его пределами», — подчеркнула министр здравоохранения приморского края.