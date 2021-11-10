Прогулки с врачом во Владивостоке отметят конкурсами и призами

Прогулки с врачом во Владивостоке отметят конкурсами и призами
Прогулки с врачом во Владивостоке отметят конкурсами и призами
Сегодня, 16:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В предстоящую субботу, 13 ноября, в столице Приморья состоится официальное открытие Регионального центра общественного здоровья. Для горожан пройдут различные мастер-классы, конкурсы и призы.

Мероприятие приурочено к 9-летию акции «Прогулки с врачом», сообщили в пресс-службе мэрии. Главный внештатный специалист краевого Минздрава по медпрофилактике Анжела Кабиева уточнила, что гостей праздника также ждут встречи с уникальными людьми, которые в любом возрасте радуются каждому дню, активно и творчески проживают яркую жизнь.

— Учитывая эпидемиологическую обстановку, в целях обеспечения возможности соблюдать социальную дистанцию, мы будем встречать наших гостей в течение всего дня, — подчеркнула Анжела Кабиева.

Принять участие в празднике горожане могут: в 10, 13 и в 16 часов. Своё участие необходимо подтвердить, позвонив или написав в WhatsApp по телефону: 8-902-480-20-22.

Место проведения мероприятия: ул. Сахалинская, 1а.

Сюжеты:
Приморье
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