Прогулки с врачом во Владивостоке отметят конкурсами и призами

Мероприятие приурочено к 9-летию акции «Прогулки с врачом», сообщили в пресс-службе мэрии. Главный внештатный специалист краевого Минздрава по медпрофилактике Анжела Кабиева уточнила, что гостей праздника также ждут встречи с уникальными людьми, которые в любом возрасте радуются каждому дню, активно и творчески проживают яркую жизнь.