Ковидным госпиталям не хватает пациентов

В Приморье сокращают коечный фонд в госпиталях, куда поступали пациенты с COVID-19. По данным краевого Минздрава на пятницу, 13 мая, в 18 медучреждениях под эти цели осталось 620 мест. Это более чем в четыре раза меньше, чем в пиковые значения в феврале этого года.

Напомним, самое большое в Приморье число заболевших новой коронавирусной инфекцией — 1591 человек, — было зарегистрировано 19 февраля 2022 года. Сейчас, как сообщали ранее в правительстве Приморья, на амбулаторном лечении находятся свыше 500 жителей края. По данным оперативного штаба Приморья на 13 мая, за последние сутки выявлен 31 заболевший коронавирусом, на амбулаторном лечении находится 481 пациент. В Минздраве края отметили: пока циркуляция новой коронавирусной инфекции сохраняется в регионе и в целом по стране, полностью ковидные госпиталя сокращать не планируют — количество медучреждений, где развернуты такие отделения, сохраняется. Специалисты рекомендуют перед летними каникулами вакцинировать от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни. В Приморье на сегодня иммунизацию прошли 1417 ребят в возрасте 12-17 лет. Всего в крае хотя бы одну прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 1058160 человек, завершили иммунизацию — 783 917 приморцев. Эксперты напоминают о необходимости пройти ревакцинацию — рекомендуется через 6 месяцев после первой иммунизации или перенесенного заболевания сделать повторную прививку. В Приморье это возможно в стационарных и мобильных пунктах вакцинации. Желающим привиться, надо предъявить паспорт, полис и СНИЛС.

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