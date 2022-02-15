В Приморье медики объяснили, когда надо вызывать врача на дом

В Приморье медики объяснили, когда надо вызывать врача на дом
В Приморье медики объяснили, когда надо вызывать врача на дом
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: Золотой Рог
За последние сутки в крае выявлено 1 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Темп роста числа заболевших несколько снизился, но по-прежнему ежедневно выявляется очень много людей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Ещё две недели назад за день таких пациентов в сутки было менее 500.

По информации краевого Минздрава, в регионе превалирует новая коронавирусная инфекция с симптоматикой ОРВИ, у вакцинированных граждан отмечается лёгкое или среднее течение заболевания.

На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся почти 16 тысяч человек. Занятость коечного фонда составляет около 80%. В стационарном лечении нуждаются пациенты старшего возраста с наличием хронических заболеваний и непривитые граждане, у которых болезнь протекает тяжело.

Медики напоминают: симптомы штамма «омикрон» схожи с ОРВИ, чаще всего присутствуют першение или боль в горле, продолжительный насморк и головная боль.

Как уже писал «ЗР», приморцам при температуре до 38 градусов и лёгких симптомах респираторной инфекции необходимо позвонить в поликлинику или на «горячую линию» по номеру: «122». Специалисты дадут рекомендации по лечению и дистанционно откроют больничный на 7 дней.

Пациентам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры, которые работают круглосуточно без выходных.

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру: 122, или в поликлинику.

Внимание: детей до 6 лет должен осмотреть врач. Для детского населения работают амбулаторные инфекционные центры во Владивостоке на улице Бестужева, 13, Красного Знамени, 71а, с 8.00 до 20.00.

Для взрослого населения в краевой столице круглосуточно работают пять амбулаторных инфекционных центров. В таком же режиме принимают пациентов центры в Находке и Артёме.

Сюжеты:
Приморье
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