Ремонт в двух крупнейших клиниках Приморья оценил губернатор

Стоимость работ и техники — 1,5 миллиарда рублей.
В «тысячекоечной» больнице Олег Кожемяко осмотрел приемный покой, отделения травматологии и хирургии, детское инфекционное отделение, пищеблок, пообщался с персоналом и пациентами.
В медицинском учреждении капитально отремонтировали помещения, установили удобную навигацию, инфоматы, запустили в работу новое оборудование. По словам специалистов, благодаря проведенной модернизации время пребывания в приемном покое сократилось до 30 минут, разделены потоки экстренных и неэкстренных больных.
Главврач краевой больницы № 2 Вячеслав Глушко сообщил, что за почти два года работы было отремонтировано 10 из 30 отделений, поставлено более 900 единиц медицинских приборов и аппаратов.
«Выполнен огромный объем работ как по ремонту, так и по установке нового оборудования — таких масштабов я даже и не помню за годы своей работы. И все это сделано, несмотря на коронавирус. Эпидемия выбила нас из привычного графика, но при этом деятельность больницы мы не останавливали. В планах — привести в порядок фасады зданий, благоустроить прилегающую территорию», — заявил Глушко.
По словам губернатора, выполненный ремонт и переоснащение учреждения смогут повысить качество предоставляемых медицинских услуг.
«Это одна из самых главных больниц Приморского края, сюда поступает большое количество пациентов, особенно с травмами. Долгое время медучреждение находилось в плачевном состоянии, поэтому мы приняли решение направить сюда значительные средства, в общей сложности 1,2 миллиарда рублей», — сказал Кожемяко.
Губернатор также посетил Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как Центр материнства и детства. Здесь закупили новое оборудование для офтальмологического, УЗИ и ЛОР-кабинетов, отремонтировали и переоборудовали холл первого этажа — на эти цели потратили более 200 миллионов рублей из регионального.
«Учреждение отвечает всем требованиям современной поликлиники, и такую работу мы продолжим по другим лечебным заведениям. Коронавирус уходит, постепенно восстанавливаем деятельность больниц, поликлиник. И наша задача — сделать их работу более эффективной», — заключил Олег Кожемяко.