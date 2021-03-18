Ремонт в двух крупнейших клиниках Приморья оценил губернатор

«Выполнен огромный объем работ как по ремонту, так и по установке нового оборудования — таких масштабов я даже и не помню за годы своей работы. И все это сделано, несмотря на коронавирус. Эпидемия выбила нас из привычного графика, но при этом деятельность больницы мы не останавливали. В планах — привести в порядок фасады зданий, благоустроить прилегающую территорию», — заявил Глушко.