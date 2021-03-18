Ремонт в двух крупнейших клиниках Приморья оценил губернатор

Ремонт в двух крупнейших клиниках Приморья оценил губернатор

Сегодня, 16:38Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил состояние «тысячекоечной» больницы и Краевого клинического центра специализированных видов медпомощи — в клиниках провели капитальный ремонт и закупили новое оборудование, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото:primorsky.ru

Стоимость работ и техники — 1,5 миллиарда рублей.

В «тысячекоечной» больнице Олег Кожемяко осмотрел приемный покой, отделения травматологии и хирургии, детское инфекционное отделение, пищеблок, пообщался с персоналом и пациентами.

В медицинском учреждении капитально отремонтировали помещения, установили удобную навигацию, инфоматы, запустили в работу новое оборудование. По словам специалистов, благодаря проведенной модернизации время пребывания в приемном покое сократилось до 30 минут, разделены потоки экстренных и неэкстренных больных.

Главврач краевой больницы № 2 Вячеслав Глушко сообщил, что за почти два года работы было отремонтировано 10 из 30 отделений, поставлено более 900 единиц медицинских приборов и аппаратов.

«Выполнен огромный объем работ как по ремонту, так и по установке нового оборудования — таких масштабов я даже и не помню за годы своей работы. И все это сделано, несмотря на коронавирус. Эпидемия выбила нас из привычного графика, но при этом деятельность больницы мы не останавливали. В планах — привести в порядок фасады зданий, благоустроить прилегающую территорию», — заявил Глушко.

Фото:primorsky.ru

По словам губернатора, выполненный ремонт и переоснащение учреждения смогут повысить качество предоставляемых медицинских услуг.

«Это одна из самых главных больниц Приморского края, сюда поступает большое количество пациентов, особенно с травмами. Долгое время медучреждение находилось в плачевном состоянии, поэтому мы приняли решение направить сюда значительные средства, в общей сложности 1,2 миллиарда рублей», — сказал Кожемяко.

Фото:primorsky.ru

Губернатор также посетил Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как Центр материнства и детства. Здесь закупили новое оборудование для офтальмологического, УЗИ и ЛОР-кабинетов, отремонтировали и переоборудовали холл первого этажа — на эти цели потратили более 200 миллионов рублей из регионального.

«Учреждение отвечает всем требованиям современной поликлиники, и такую работу мы продолжим по другим лечебным заведениям. Коронавирус уходит, постепенно восстанавливаем деятельность больниц, поликлиник. И наша задача — сделать их работу более эффективной», — заключил Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморский край
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