Анастасия Худченко призвала сделать работу над качеством медобслуживания нормой

По словам специалиста, система менеджмента качества учитывает множество параметров, которые в совокупности определяют уровень той или иной клиники. Также Курлеева рассказала, что в 2021 году на базе Перинатального центра открылся региональный центр компетенций в сфере медицины. С пациентами проводят онлайн-конференции и круглые столы, где обсуждают, что можно улучшить в работе центра. А еще, с недавнего времени в учреждении проводятся партнерские роды.