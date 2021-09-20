Анастасия Худченко призвала сделать работу над качеством медобслуживания нормой

Анастасия Худченко призвала сделать работу над качеством медобслуживания нормой
Анастасия Худченко призвала сделать работу над качеством медобслуживания нормой
Сегодня, 13:23Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко сравнила мировой и российский подход к качеству лечения пациентов и призвала профессиональное профильное сообщество Приморья к постоянному совершенствованию уровня медицинского обслуживания в регионе.

За круглым столом во Всемирный день безопасности пациентов в здании правительства Приморского края собрались главврачи, а также ведущие специалисты региональных учреждений здравоохранения, чтобы обсудить качество медицинского обслуживания в крае.

Анастасия Худченко напомнила, что медицина напрямую связана с высокой вероятностью «нежелательных событий» таких, как: падения, пролежни, неправильное введение лекарств прочие форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно полностью исключить. В том числе и человеческий фактор.

Анастасия Худченко
Фото:Золотой Рог

«Во всём мире ведётся статистика нежелательных событий — это повод для профессионального сообщества работать над качеством медицинского обслуживания. Хотелось бы, чтобы и в Приморье такая статистика и принципы открытости в её обсуждении стали нормой», — обратилась Анастасия Худченко к медикам.

Опираясь на собственный опыт, главврач краевой детской больницы №1 Инна Зеленкова подтвердила наличие рисков, с которыми сталкиваются пациенты и рассказала как врачи прилагают все усилия, чтобы их избежать.

Она подчеркнула, что вероятность нежелательных событий можно лишь минимизировать. Людей заранее предупреждают о возможности их возникновения о чем они подписывают отдельный документ. В нем описаны все возможные риски.

Инна Зеленкова
Фото:Золотой Рог

«Мы всегда за открытость, за то, чтобы вместе с родителями думать, как не навредить ребёнку», — резюмировала Инна Зеленкова.

В Приморье, начиная с 2018 года, постепенно вводится система менеджмента качества в сфере медицины. К середине 2021 года нововведение задействовано в 22 медучреждениях региона, подключение к системе продолжается. Подробности работы системы, а также о других мероприятиях призванных улучшить качество медицинского обслуживания рассказала главврач краевого Перинатального центра Татьяна Курлеева.

По словам специалиста, система менеджмента качества учитывает множество параметров, которые в совокупности определяют уровень той или иной клиники. Также Курлеева рассказала, что в 2021 году на базе Перинатального центра открылся региональный центр компетенций в сфере медицины. С пациентами проводят онлайн-конференции и круглые столы, где обсуждают, что можно улучшить в работе центра. А еще, с недавнего времени в учреждении проводятся партнерские роды.

Татьяна Курлеева
Фото:Золотой Рог

«Если формулировать, из каких факторов складывается безопасность в медучреждениях, то я бы выделила три главных: это обучение персонала, безопасное использование медицинских изделий и техники и контроль», — заявила главврач.

Кстати, по словам Курлеевой, пациенты отчасти тоже контролируют работу врачей. Дело в том, что зачастую человеку заранее известны особенности его организма. «Пациент всегда может спросить у врача, как сочетаются те или иные лекарства, какие возможны побочные эффекты», — разъяснила медик.

Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября с 2019 году. Соответствующее решение подписали 194 страны. Главная цель события — привлечь внимание к необходимости повышения уровня медицинского обслуживания.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
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медицинаЗдравоохранениеПриморье
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