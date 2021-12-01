Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура

Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура
Задержкой 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 17:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморская транспортная прокуратура заинтересовалась задержками прибытия и отправления 18 авиарейсов в аэропорту Владивостока. Назначена проверка.

Тяжелые погодные условия внесли свои коррективы в график прилета и убытия самолетов в международном аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры задерживается прибытие и отправление 18 рейсов.

В пресс-службе аэропорта сообщают, что на взлетно-посадочных полосах и рулежной дорожке постоянно работают 10 единиц снегоуборочной техники.

Известно, что задерживаются рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Москву и Красноярск. Рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск.

Все еще задерживаются рейсы из Красноярска, с Камчатки и Иркутска.

Прокуратура оценит как оператор аэродрома обеспечивает бесперебойное обслуживание самолетов, установит соблюдены ли права пассажиров.

С аэропортом связана еще одна неприятная история сегодняшнего дня. По сообщениям «Новых Медиа», самолет, который прилетел из Москвы простоял в чистом поле около четырех часов. Все это время пассажиров не выпускали. Перед этим вылет рейса из Москвы задержался на 7 часов.

Сюжеты:
Приморье
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